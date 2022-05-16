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Послуги інтернет-доступу "Укртелеком" надаються у 86% населених пунктів

16 мая 2022 г., 9:45
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"Укртелеком" повідомляє, що критична інфраструктура та інтернет-мережа компанії працюють. Послуги інтернет-доступу надаються у 86% населених пунктів, підключених до мережі оператора, і доступні у всіх областях, крім Луганської.

Відновлено послуги у Миколаївській області, де було завершено роботи одразу у декількох локаціях, відновлено роботу обладнання та інтернет-послуг у містах Київської та Чернівецької областей.

Тривають відновлювальні роботи в Харківській області, де фахівці вже отримали необхідні дозволи і займаються усуненням наслідків аварії районного значення. Триває ремонт у Донецькій області, де внаслідок попадання вибухонебезпечного пристрою було пошкоджено лінію зв’язку.

Усунуто наслідки районної аварії і відновлено послуги інтернет-доступу в містах Харківської області, зокрема Богодухові, Золочеві, Валках, Краснокутську, Змієві, Чугуєві. Щиро вдячні абонентам за розуміння та терпіння, фахівці зробили все, аби відновити послуги якомога швидше.

Інженери зв’язку продовжують реагувати на інциденти і усувати їх наслідки задля відновлення послуг у різних областях України.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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