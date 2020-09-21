Ситуация с использованием лицензионного ПО в Украине?

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По оценкам аналитиков, четверо из пяти пользователей программного обеспечения предпочитают нелегальный продукт. В большей степени это касается потребительских решений и тому есть свои причины. Мы же решили изучить текущую ситуацию в области соблюдения прав на интеллектуальную собственность в целом и опросили экспертов из разных сфер деятельности.

Давид Асатиани

генеральный директор компании «SoftwareOne Украина»

Нелицензионное ПО можно разделить на две большие категории: пиратские версии (когда прилагаются согласованные усилия по отказу от лицензирования используемых продуктов), и неправильное лицензирование (когда компании платят за часть лицензий, но не лицензируют все, что у них есть). В последние годы львиная доля корпоративных клиентов приобрела продукты, которые они используют (может иметь место некорректное лицензирование). Однако зачастую чем меньше размер той или иной организации, тем острее становится проблема. Кроме того, исторически сложилось так, что большинство нелицензионных продуктов приходится на потребительский рынок. В первую очередь это, конечно же, относится к продуктам Microsoft, но страдают также и другие поставщики.

В целом проблема пиратства имеет ряд компонентов, которые негативно влияют на экономическое развитие любой отдельно взятой страны и ее экономику. Уравнение довольно простое – если страна не заботится о защите интеллектуальной собственности крупных поставщиков (а большинство из них являются международными), то эти компании избегают открытия офисов в таких странах. Что соответственно создает меньше возможностей для местной занятости (что обычно лучше управляется и лучше оплачивается), и, следовательно, влияет на местное потребление – в свою очередь, сокращая общий оборот услуг в стране. Посмотрите, что происходит с пиратским контентом в отношении фильмов, музыки, одежды и т.д. Если гражданам страны заблокирован доступ к международным сервисам, то и местным компаниям как правило невыгодно разрабатывать и реализовывать свои продукты и услуги внутри страны – и вы снова отрицательно влияете на местное потребление и экономику.

Хотелось бы также обратить внимание на растущую популярность облачных вычислений. Благодаря этому становится все труднее пиратить современные решения, особенно крупным компаниям. Потому что если компания не оплачивает своевременно фактически используемые сервисы, она просто теряет доступ к ним. Гораздо сложнее контролировать отдельных пользователей. Хотя и тут облачные версии продуктов получают все большее распространение в последнее время. Проще оплатить условные $5 за ежемесячную подписку на необходимые офисные программы, чем пытаться вручную обновлять нелицензионный продукт. Кроме того, в таком случае гораздо выше риск кражи или потери конфиденциальных данных – будь то из-за ошибки пользователя или хакерской активности.

Евгений Бадах

генеральный директор группы компаний «БАКОТЕК»

Для нас тема пиратского ПО утратила актуальность, потому что мы давно ушли от дистрибуции коробочных продуктов и сейчас занимаемся исключительно VAD сложных технологических решений. При их внедрении главное – компетенции. Корпоративные заказчики, которые выбирают их, платят за лицензии, внедрение, поддержку. Мы работаем с клиентами, входящими в число лидеров в своих отраслях – банки, телко – они, как правило, не грешат пиратством.

Если брать продукты Adobe, Graphisoft, Microsoft, которыми пользуются многие. Тот же ArchiCad, который применяют подавляющее большинство архитекторов, – там большая проблема с лицензированием. Безусловно, пиратирование в той или иной степени присутствует везде. Но с технологичными нишевыми решениями проблем меньше. Мы обычно если и сталкиваемся с какими-то сложностями, то скорее с недолицензированием.

Тут многое еще зависит от схемы лицензирования и уровня защиты у самого производителя ПО. Бывает, скажем, что компания купила защиту конечных точек на 3000 рабочих станций, а поставила на 3500. Некоторые системы это отслеживают и не дают активировать больше оплаченного, а некоторые нет.

Есть конечно юридические компании, которые работают в сфере прав интеллектуальной собственности – Vindex, «Лексфор» и др. Однако по моему мнению, лучше договариваться с руководством и владельцами компаний – пользователей ПО, чем доводить до судебных разбирательств. Нужно вести целевую работу с заказчиками и объяснять угрозы использования нелегального ПО, совместно вырабатывать какую-то стратегию легализации.

Пиратское ПО – это имиджевые риски. В первую очередь, конечно, это имеет значение и критично для компаний, работающих с зарубежными заказчиками, ведущими какие-то международные проекты.

Утечка конфиденциальных данных. Если расследование инцидента покажет вину конкретного банка, а тем более по причине использования нелегального ПО, это может привести к очень серьезным штрафным санкциям. Подобные риски при наличии лицензионного ПО и нормальной технической поддержки можно избежать, либо устранить гораздо быстрее.

Облачные сервисы, конечно, меняют ситуацию. Мы, например, имеем корпоративную лицензию на Microsoft 365 и в ее рамках мы получаем и офисные приложения, и мессенджер, как облачные, так и для работы оффлайн – множество инструментов, которые закрывают все основные потребности. Это упрощает жизнь. Не думаю, что это получается существенно дешевле, но проще. К тому же без лишних усилий всегда используется новейшая версия продукта со всеми вытекающими. Опять же, лицензионный пользователь получает самые актуальные технологии, которые могут сделать его более конкурентным.

Павел Жданович

директор группы компаний Softprom

В целом уровень компьютерного пиратства в Украине не падал последние лет пять. Наиболее остро эта проблема, как и прежде, стоит в потребительском сегменте – офисное и графическое программное обеспечение, а также САПР, на серверном уровне БД и пр. А вот на корпоративном рынке ситуация меняется. Да и сам ландшафт существенно преобразился: облака, marketplace, модель подписки.

По некоторым оценкам, количество производителей ПО за последние 10 лет увеличилось на порядок. Сегодня практически нет сегмента ПО, где нельзя было бы найти достаточно качественный условно-бесплатный freemium или Open Source аналог. Разве что встроенное ПО (embeded) в этом плане более консервативно.

Ввиду усилившейся конкуренции большинство игроков рынка, которые лет десять назад продвигали борьбу с пиратством в области ПО, пересмотрели свой фокус и теперь точечно работают с крупными нелицензионными пользователями. Ведущие поставщики вынуждены заботится о более благоприятном имидже и предпочли перейти от кнута к прянику. Хотя в некоторых случаях борьба с нарушениями авторских прав в юридическом поле продолжается.

Помимо юридических рисков. А в этом плане в Украине есть новая и довольно эффективная практика. Ключевой проблемой использования нелегеального ПО является безопасность. Я просто не понимаю людей, которые в современных условиях не обновляют ПО от вендоров, а берут что-то с торрентов. Казалось бы, вирус Petya и другие подобные инциденты должны были чему-то научить.

Ну и репутационные риски, которые особенно актуальны для компаний, работающих с зарубежными клиентами. Конкуренция усиливается повсюду. И если солидный заказчик получит чертеж, макет или код, сделанные в ломаном продукте, он просто уйдет к другому, нетоксичному подрядчику.

Главное же преимущество использования лицензионного ПО, на мой взгляд, – это сопутствующие услуги – интеграция, техническая поддержка. Если в ходе эксплуатации обнаружатся какие-то ошибки в коде или брешь безопасности, можно рассчитывать на квалифицированную поддержку и ваш бизнес не остановится.

Кроме того, пиратство негативно влияет, к примеру, на доходы компаний производителей, которые могут иметь центры разработки, в том числе в Украине. Со стороны можно подумать, что это лишь уменьшает сверхприбыли мировых гигантов ПО. Но это не так. До 70% конечной стоимости продукта идет на содержание партнерской экосистемы и различных смежников.

При этом, как ни странно, в плане потребления легального ПО украинские разработчики довольно пассивны. В международных компаниях лицензии часто покупаются на западные хабы и в итоге по факту пользователи либо недолицензируются, либо и вовсе условия соглашения не предусматривают возможность передачи прав дочерним структурам в той или иной стране.

Рынок ПО, если считать вместе с облаками, безусловно, растет. Пандемия внесла свой негатив. Но в облаках по результатам года рост, вероятно, превысит 50%. Безопасность динамично развивается – столько пользователей без опыта вынуждено стали работать вне офиса и растащили критичные данные по домам – такое хакеры не могут оставить без внимания. Появились также другие точки роста – видеоконференцсвязь, мониторинг удаленных сотрудников, решения для совместной работы и т.п.

Александр Костюк

директор департамента производства и инноваций компании «Навигатор»

В текущем году объемы продаж ПК, безусловно, упали в связи с карантином и общим состоянием экономики. При этом доля ноутбуков увеличилась, а настольных ПК сократилась. Это также связано с дистанционной работой и учебой. Касательно объема – на наш взгляд падение в десктопах составило не менее 10%. Думаю, во втором полугодии будет больше. В ноутбуках с января по июнь поставки были сопоставимы с 2019 г., а вот с июля по декабрь ожидается рост на 10-20%.

Что касается компьютеров с предустановленным ПО, то тут показатели сильно разнятся для корпоративного заказчика и розничного. В первом случае я думаю таких 50-55%, во втором – от силы 10%.

На фоне прочих проблем вопрос легальности ПО в нашей стране по моим наблюдениям отошел на второй план. Последние пару лет даже «Майкрософт» совместно со своим юридическим партнером в Украине не предпринимали активных действий по выявлению и преследованию компаний, использующих нелегальное ПО. Хотя система Prozorro, где проводятся большинство государственных тендеров, позволяет отслеживать закупки без ПО или с нелегальным, и нам несколько раз удавалось предотвратить поставку компьютеров с ненадлежащим лицензированием ОС. Кроме того, крупные корпоративные заказчики уже достаточно давно определили для себя стандарт ОС (либо Windows, либо *nix) и стараются придерживаться этих норм. Так как понимают, что использование нелегального ПО в дальнейшем обходится дороже за счет содержания большого количества сотрудников в штате технической поддержки компании.

Аналогично несколько лет назад нам совместно с «Майкрософт» удалось переломить ситуацию в образовании, куда теперь на 90-95% поставляются компьютеры с предустановленной лицензионной ОС. В рознице, безусловно, спрос определяется покупательной способностью населения. И пока доходы не вырастут, добиться большой доли компьютеров с лицензионной ОС вряд ли представляется возможным.

Богдан Яблонський

управляющий партнер группы компаний VIP Consulting

Программное обеспечение является объектом авторского права, которое охраняется законом Украины «Об авторском праве и смежных правах». В частности, ссылаясь на него правообладатель может требовать от нарушителя возмещения ущерба (понесенные затраты, упущенная выгода и пр.), либо вместо этого получить компенсацию (в том случае, когда нарушение есть, но ущерб доказать сложно, – тогда закон позволяет требовать двукратную или троекратную сумму стоимости лицензии). Имеется также возможность запрещать производство и распространение контрафакта, создавать нарушителю другие препятствия его противоправной деятельности.

Предусмотрена административная ответственность за нарушение авторского права по статье 51 со значком 2 «Кодекса об админнарушениях». Принято считать, что этой статьи бояться не стоит, поскольку штраф там копеешный (до 3400 грн). Однако при этом часто забывают, что по ней предусмотрена обязательная конфискация контрафакта и оборудования, на котором он изготовлен.

Ну и, самое строгое, уголовная ответственность по статье 176 «Уголовного кодекса». Она предусматривает крупные штрафы за нарушения, а также до 6 лет тюремного заключения.

Особняком стоит ответственность не столько за нарушение авторского права, сколько за нарушение порядка восстановления права. Эти нормы появились в 2017 г. и касаются в большей степени нарушений в Интернете, а соответственно провайдеров хостинга и регистраторов доменных имен.

Стоит отметить, что на государственном уровне централизованная борьба с нарушениями авторских прав в области ПО у нас в стране не ведется. И отчасти это правильно. Поскольку по логике бороться с этим должен обладатель имущественных прав. Тут каждый правообладатель использует меры, которые ему представляются возможными и допустимыми. По опыту, прямую атаку на нарушителей мало кто практикует. Это считается плохо с точки зрения имиджа. Поэтому, как правило, ограничиваются разъяснительной работой в том или ином виде.

Правда, вышесказанное относится в большей степени к «массовому ПО». Когда же дело касается разработанного под заказ, либо выпущенного небольшим тиражом, то правообладатели зачастую серьезно воюют, если сталкиваются с воровством.

К сожалению, в последние годы дело осложняет негласный запрет возбуждать уголовные дела и проводить оперативные мероприятия по заявлениям правообладателей о совершении преступления по статье 176 УК. Он имел целью пресечь возможные злоупотребления проверками правомерности использования ПО. Однако, на сегодня, не зафиксировав факт установки, например, в офисе нелегального ПО, нарушителей ни к какой ответственности не привлечешь. Поэтому все мытарства правообладателей на сей счет оказываются практически бесполезными.

В тоже время наблюдается систематическое улучшение законодательства. Оно существенно модернизировалось за последние три года и данный процесс продолжается. Это имеет важное прикладное значение.

Ситуация могла бы сильно улучшиться, если бы все-таки запустили специализированный суд по интеллектуальной собственности. Это существенно упростило бы быстрое и качественное преследование нарушителей. Поскольку речь идет об отдельной структуре со специально обученными судьями.

Денис Яковлев

руководитель производства ПК компании DC Link Group

В первую очередь на спрос, конечно же, повлияла пандемия – снижение в сегменте B2B привело к уменьшению объема продаваемых ПК более чем на 20%. При этом нужно отметить, что увеличилась доля ритейла и онлайна – эти сегменты выросли и в количестве, и в деньгах.

Интересный тренд этого года – рост среднего чека на компьютеры ExpertPC более чем на 35%. Я связываю это с несколькими причинами. Во-первых, люди, которые сидели дома на карантине, по-прежнему искали отдыха и развлечений, для многих из них выходом стали игровые ПК. Кроме того на повышение чека повлияло и отсутствие закупок рабочих ПК для B2B, которые традиционно пребывают в бюджетном ценовом сегменте. Также в нашей компании, вопреки долгоиграющим трендам, увеличились продажи по всем категориям ПК. Если сравнивать с прошлым годом, то почти в полтора раза. Но в большей степени мы это связываем с ростом самого бренда ExpertPC, чем с общей ситуацией на рынке.

Если говорить только про ПК, то в 2019 г. был рост в районе 15% и суммарный объем рынка превысил 130 тыс. устройств, по данным GfK. Динамика сохранилась и в начале 2020 г. – за счет покупок ПК для дома. В связи с переходом на удаленную работу и учебу наблюдался всплеск спроса на компьютеры. Хотя в долгосрочной перспективе я не вижу предпосылок для сохранения этого тренда. По моему мнению, по итогам 2020 г. рынок ПК, скорее всего, откатится к уровню 2018 г. Вполне возможно снижение объема на 15-20% по отношению к 2019 г.

По моим оценкам, с предустановленным ПО сегодня продается около 5% компьютеров. К сожалению, дела с соблюдением прав на интеллектуальную собственность по-прежнему обстоят плохо и большинство пользователей в Украине применяют пиратское ПО. Главная причина, на мой взгляд, высокая стоимость лицензионного ПО относительно средней стоимости устройства, и доступность пиратского ПО.

В тоже время в сегменте бизнес-пользователей динамика скорее положительная. Среди наших клиентов – и крупные B2B-заказчики, средний и малый бизнес, но независимо от масштаба – почти все их заказы не обходятся без установки лицензионного софта. Владельцы и CEO хотят обезопасить свое дело и оградить себя от возможных проблем, да и ответственность бизнеса растет в цене.

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