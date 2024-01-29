IRIS² - європейська альтернатива Starlink

29 января 2024 г., 16:35

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За повідомленням Politico, до кінця березня Європейський союз має намір підписати мільярдні контракти на створення та експлуатацію нового угруповання супутників зв'язку під назвою IRIS², яке має надати безпечний зв'язок та інтернет військового рівня, аналогічно до того, що надає Starlink.



Як показали бойові дії під час повномасштабного вторгнення рф, за всіх переваг Starlink у цієї платформи є проблеми. Нагадаємо, що вона відмовилася надати свої послуги українським військам 2022 року, коли планувалася атака на військові об'єкти в окупованому росією Криму.



Тепер ЄС хоче створити свою власну конкурентну систему. Т'єрі Бретон (Thierry Breton), архітектор плану, заявив цього тижня на конференції керівників космічної галузі та політиків, що мета полягає в тому, щоб уже до Великодня підписати "найбільший космічний контракт в історії ЄС" на мільярди.



Наразі для початку робіт зібрано понад 3 мільярди євро з різних програм ЄС і частини бюджету Європейського космічного агентства, і ще стільки ж обіцяє промисловість.



Знайти мільярди на створення третьої супутникової системи ЄС після навігаційного угруповання Galileo і мережі спостереження за Землею Copernicus, що використовується для моніторингу зміни клімату, не так просто. Тож коли востаннє узгоджувався семирічний бюджет ЄС на 2019 рік, плани зі створення такої мережі відійшли на другий план. Але вторгнення Росії змінило дискусію. Воно показало, що Starlink стала найважливішим засобом комунікацій для українських військ, оскільки інші системи зв'язку були зламані або знищені Росією.



Законопроєкт про запуск IRIS² було опубліковано 15 лютого 2022 року, за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії в Україну. Примітно, що напередодні розгортання бойових дій було виведено з ладу мережу KA-SAT компанії Viasat, яку українська армія використовувала для управління своїми військами. Це ще раз підтвердило необхідність створення мережі, керованої ЄС.



"Зрештою, наявність якісного космічного зв'язку стає ключовою вимогою з точки зору безпеки та оборони", - сказав Ерве Деррі (Hervé Derrey), генеральний директор компанії Thales Alenia Space, яка працює над створенням системи. "Я думаю, що війна в Україні продемонструвала це. Європа не може дозволити собі покладатися навіть на союзників у тому, що стосується зв'язку".





Спочатку IRIS² створювався для того, щоб підвищити космічне ноу-хау блоку, покінчити з "чорними плямами" в Інтернеті та запропонувати африканським країнам досконалішу інфраструктуру зв'язку. Тепер до цього додалися аргументи на користь безпеки. Наприклад, нове космічне угруповання дасть змогу скандинавським країнам краще контролювати повітряний простір і морський рух в Арктиці, каже Катрін Каввада (Catherine Kavvada), директорка відділу оборони і космосу Європейської комісії. У травні 2023 року багато великих аерокосмічних компаній блоку об'єдналися в єдиний консорціум для розробки і створення системи. У ньому взяли участь Airbus, Eutelsat, Hispasat, SES і Thales Alenia Space. За словами Каввади, до 14 лютого консорціум має зробити свою остаточну пропозицію.



Хоча остаточний план буде визначено тільки після того, як Комісія схвалить пропозицію галузі та підпише контракти, у плані IRIS² йдеться про сотні супутників. Це замість того, щоб покладатися на тисячі малих супутників на низькій орбіті, як це зроблено в Starlink. IRIS² використовуватиме космічні апарати на середніх і геостаціонарних орбітах, частково використовуючи можливості наявних комерційних супутників.



Повне угруповання має бути запущене до 2027 або 2028 року, але Комісія пообіцяла, що деякі урядові системи працюватимуть уже цього року, використовуючи наявну інфраструктуру.

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