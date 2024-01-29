Amazon відмовилася від поглинання та iRobot через протидію ЄС

29 января 2024 г., 17:19

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Як повідомляє Reuters, компанії Amazon та iRobot заявили, що припиняють свої плани щодо попередньої угоди через протидію з боку антимонопольних регуляторів ЄС..

iRobot, відомий виробник робопилососів, оголосив про значну реструктуризацію з метою скорочення витрат і заявив, що звільнить близько 31% співробітників (350 робочих місць). Компанія також повідомила, що Колін Енгл (Colin Angle) пішов у відставку з посади генерального директора.

Amazon заявила, що запропоноване нею придбання iRobot за 1,4 мільярда доларів не має шансів на схвалення регуляторних органів Європейського Союзу. Раніше цього місяця агентство Reuters повідомило, що угода буде заблокована антимонопольними регуляторами Європейської комісії. Занепокоєння експертів ЕС було повʼязане з тим, що Amazon після поглинання iRobot може перешкодити продажам конкурентів на своєму онлайн-майданчику, особливо у Франції, Німеччині, Італії та Іспанії.

Amazon оголосив про угоду в серпні 2022 року. Найбільший у світі онлайн-ритейлер, який вже володіє Alexa та Ring, прагнув розширити свій асортимент пристроїв для розумного дому.

«Ми розчаровані тим, що придбання iRobot не відбулося, - заявив Девід Запольський (David Zapolsky), головний юрисконсульт Amazon. - Ми віримо в майбутнє побутової робототехніки і завжди були шанувальниками продукції iRobot».

Акції iRobot впали на 14,7% на торгах до відкриття ринку. Зараз капіталізація компанії складає 418,54 млн дол. На піку у лютому 2021 рока показник досягав майже 4 млрд дол.

Багато хто з аналітиків виступав проти угоди, заявивши, що вона посилить і без того сильні позиції Amazon.com у сфері розумних домашніх пристроїв.

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