MongoDB упростила доступ к данным с Atlas Data API

23 ноября 2021 г., 11:15

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Организациям, всё больше испытывающим потребность в безопасном, надёжном и масштабируемым доступе к операционным данным для создания распределённых архитектур современных приложений, MongoDB адресовала ознакомительный релиз полностью управляемого интерфейса прикладного программирования Atlas Data API.

С его помощью разработчики могут направлять серверные запросы к MongoDB на любом языке без необходимости в драйверах. Это должно качественно улучшить продуктивность их труда для таких сценариев, как создание датацентричных микросервисов, упрощение доступа из бессерверных функций и интеграция со сторонними сервисами.

Как правило, при создании служб данных такого типа разработчики сами пишут API-интерфейсы, которые обмениваются данными с MongoDB через HTTPS, используя REST или аналогичные протоколы. Это весьма трудоёмкий процесс, который вносит ненужные операционные нагрузки, такие как выделение дополнительных серверов, управление подключениями и масштабирование.

Все клиенты с новой или существующей учетной записью Atlas теперь могут включить Data API для своего развёртывания Atlas. Им нужно лишь выбрать кластер, к которому они хотят подключиться, и сгенерировать ключ API. Это все, что нужно для настройки и получения доступа к данным Atlas.

Новый API уже имеет встроенную поддержку конвейеров агрегации для использования с такими службами, как Atlas Search. Далее MongoDB планирует добавить поддержку других сервисов, включая Data Lake и экземпляры Serverless.

В долгосрочной перспективе MongoDB рассматривает Data API как промежуточный шаг на пути к абстрагированию и автоматизации инфраструктурных решений.

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