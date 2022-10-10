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У рф вже не вистачає ресурсів ЦОД, проєкти заморожують

10 октября 2022 г., 14:25

Як повідомляють мордорські ЗМІ, цього року російський ринок центрів обробки даних зріс лише на 3 тисячі нових стійко-місць, а в минулі роки було 4-5 тисяч.

Ситуація пояснюється санкціями, підвищенням цін, ускладненням логістики.

Ціни на розміщення обладнання у ЦОД у москві зросли на 7,6%за квартал.

Попит на послуги дата-центрів значно перевищує пропозицію, причому така картина спостерігається по всій росії. Через це багато учасників ринку призупинили проєкти або перенесли їх на 2023 рік. Як зазначається, багато компаній зараз намагаються перейти в хмари, а не купувати або орендувати сервери.

На вартість послуг впливає підвищення цін у рф - підвищення тарифів на електроенергію, монтаж систем пожежогасіння, кондиціонування та охоронних систем.

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