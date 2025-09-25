25 сентября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Світовий інноваційний ландшафт, за даними Global Innovation Index (GII) 2025 від WIPO, переживає переломний момент, який найкраще можна описати фразою «інновації на роздоріжжі». З одного боку, у світі спостерігається безпрецедентний технологічний прогрес: АІ, від фундаментальних моделей до автономних систем, а також квантові обчислення та технології чистої енергетики, стрімко змінюють промисловість та економіку. Це – рушійна сила майбутнього.

З іншого боку, фінансові показники сфери інновацій викликають занепокоєння. Зростання інвестицій у науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (R&D) впало до 2,9% у 2024 році, що є уповільненням порівняно з 4,4% зростанням у попередньому році та найнижчим показником з часу фінансової кризи 2010 року. За прогнозами, у 2025 році зростання ще більше сповільниться (2,3%).

Активність венчурного капіталу також не відновилася після значного спаду 2023 року, а фінансування стартапів стає все більш обережним, концентруючись переважно на великих угодах у небагатьох провідних інноваційних хабах. 2024 року обсяг угод зріс на 7,7%, в основному завдяки великим угодам у США та стрімкому зростанню інвестицій у генеративний штучний інтелект. Однак без урахування цих інвестицій обсяг венчурного капіталу скорочується. Крім того, кількість угод з венчурним капіталом у світі скоротилася на 4,4% третій рік поспіль, що свідчить про постійну обережність інвесторів за межами вузького кола секторів та регіонів. Цей контраст між стрімким технологічним розвитком та обережністю у фінансуванні створює виклик для глобальної інноваційної екосистеми.

Вісімнадцятий щорічний індекс GII зібрав показники ефективності 139 економік світу за їх інноваційними екосистемами та побудований на базі 78 показників. GII 2025 розраховується як середнє значення двох субіндексів. Субіндекс інноваційних вкладень зважує елементи економіки, які сприяють інноваційній діяльності, і поділяється на п'ять складників: інституції, людський капітал і дослідження, інфраструктура, розвиненість ринку та бізнесу. Субіндекс інноваційних результатів своєю чергою оцінюється за допомогою двох частин: результати у сфері знань і технологій та результати у сфері творчості.

У загальному рейтингу GII 2025 збереглося домінування традиційних інноваційних кластерів. Швейцарія утримує перше місце вже п’ятнадцятий рік поспіль, а до п'ятірки найінноваційніших країн світу увійшли також Швеція, США, Республіка Корея та Сінгапур.

Найбільш вагомою подією цього року стало входження Китаю до першої десятки глобального рейтингу GII, що є історичним досягненням. Цей успіх є частиною ширшого тренду: економіки із середнім рівнем доходу, як-от Індія, Туреччина та В’єтнам, продовжують демонструвати стійкий підйом, що свідчить про зростання потенціалу в Центральній та Південній Азії, а також на Близькому Сході.

Кількість міжнародних патентних заявок відновилася (+0,5%), з сильним зростанням у Республіці Корея (+7%), але продовжилося зниження в США, Японії та Німеччині.

Україна посіла 66-те місце у загальному рейтингу. Головний висновок для нашої країни – це її офіційне визнання однією з країн-наддосяжників (overperformers). Цей термін застосовується до економік, які генерують інноваційний результат, що перевищує очікування для їхнього поточного рівня економічного розвитку. Україна демонструє значну ефективність інновацій, поступаючись лише найбільш стабільним наддосяжникам (Індія та В'єтнам).

Ця висока ефективність підтверджується порівнянням двох ключових показників: інноваційний вихід (Output), де Україна посідає 54 місце та інноваційний вхід (Input) – 80 місце. Значний розрив між високим результатом інноваційного виходу та нижчим рівнем вхідних інвестицій (ресурсів) вказує на здатність української технологічної екосистеми, включно з ІТ-сектором, максимально ефективно використовувати обмежені ресурси для створення якісних і конкурентоспроможних рішень.

Також GII 2025 пролив світло на географію інновацій, інтегрувавши дані про активність венчурного капіталу в методологію оцінки інноваційних кластерів. Це дозволило точно визначити, де інноваційні ідеї найбільш успішно перетворюються на комерційні продукти.

Найбільшим інноваційним кластером у світі визнано Шеньчжень-Гонконг-Гуанчжоу. Це підтверджує значущість азійських хабів, що росте. Однак традиційні центри, такі як Кремнієва долина та Бостон-Кембридж, зберігають свої позиції як світові лідери. Оцінка кластерів за кількістю патентів, наукових публікацій та VC-угод визначає їх як ключові осередки глобального R&D та технологічних інвестицій.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI