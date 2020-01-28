ИИ учится предупреждать катастрофы

28 января 2020 г., 11:05

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Бетонные конструкции неизбежно покрываются трещинами, которые могут свидетельствовать как о приближающемся разрушении, так и просто о выкрашивании материала. Исследователи IBM Research решили научить искусственный интеллект оперативно выявлять первые признаки грядущей катастрофы.

Не так давно я уже рассказывал про опыт в этой сфере Microsoft, применяющей свою облачную платформу Azure для анализа фото- и видео-материалов наблюдения за мостом «Большой Бельт».

Обследование больших конструкций с помощью дронов оказывается гораздо продуктивнее и менее подвержено человеческому фактору

Проблема настолько сложна и важна, что и IBM Research подключилась к ее решению. О подходе компании и первом опыте использования ее технологий довелось узнать во время мероприятия для прессы в центре IBM Research Zurich. Примечательно, что организаторы решили максимально наглядно объяснить суть решения и провели ее демонстрацию на примере здания комплекса. Для этого был запущен дрон, управляемый комплексом с поддержкой автоматического распознавания повреждений. Во время облета стены был проведен ее мониторинг и выявлены сколы и трещины, координаты которых были зафиксированы для дальнейшего анализа и последующего мониторинга.

Внедрение дронов значительно упрощает задачу отслеживания состояния таких крупных сооружений, как мосты и тоннели. Если прежде для этого приходилось задействовать хорошо подготовленных верхолазов, то их замена на летающие камеры не только повысила производительность, но и исключила несчастные случаи и улучшила точность. Все же позиционирование дрона гораздо точнее, чем человека на канатной страховке. Да и съемка под одинаковым углом улучшает объективность мониторинга.



Платформа искусственного интеллекта, разработанная в IBM Research Zurich, с точностью в 94% выявляет повреждения бетонных конструкций, анализируя видео- и фото-материалы, которые были получены с помощью дронов

Впрочем, главную роль в этом процессе играет не этап поиска и фиксации дефектов поверхности, а последующий анализ отснятого фото- и видеоматериала. Ведь своевременное выявление опасных для целостности конструкции повреждений может не только сэкономить средства на ремонт, но и спасти от катастрофы. Думаю, у вас еще на памяти недавнее обрушение эстакады в Италии. Так вот именно за анализ фото и видео отвечает платформа ИИ от IBM. А исследователи из IBM Research Zurich занимались его тренировкой. И как показал пилотный проект, реализованный на мосте «Большой Бельт», он достойно справился с задачей: опасных нарушений конструкции не выявлено. При этом точность выявления сколов, трещин и ржавчины составила 94%.



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