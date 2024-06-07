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Мінцифра почала обмежене тестування освітнього застосунку Мрія

7 июня 2024 г., 10:35

Мінцифра почала обмежене тестування освітнього застосунку Мрія

Міністерство цифрової трансформації повідомляє про початок обмеженого тестування додатка для закладів освіти Мрія. На цьому етапі його протестують 40 шкіл із 6 областей України й міста Києва. Батьки, учні та вчителі перевірять функціонал і дадуть зворотний зв’язок, щоб уже цьогоріч кожна школа, за бажанням, могла під'єднатися до Мрії. Надалі планується масштабувати проєкт на всі ланки – від дошкілля до університетів.

Застосунок дозволить: вчителям спростити щоденну рутину, щоб більше часу було на саморозвиток і взаємодію з дітьми; батькам побачити сильні сторони дітей та на що варто звернути увагу й де підтримати; школярам отримати рівний доступ до знань та самореалізації в сучасному світі.

Мрія – ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН за підтримки Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа коштом Швейцарії.

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