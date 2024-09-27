Маленький та легкий суперкомп'ютер забезпечує обробку даних військового AI

27 сентября 2024 г., 12:35

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Компанія Aitech пропонує міцний AI-суперкомп'ютер, в якому використовується система на модулі (SoM) NVIDIA Jetson AGX Orin, доступна зараз для високопродуктивних військових систем.



Завдяки своєму компактному розміру A230 Vortex претендує на звання передового вбудованого комп'ютера для AI, глибокого навчання, обробки відео та сигналів у розподілених системах, яким необхідно надійно працювати у віддалених, суворих умовах. Він забезпечує оптимізовану для SWaP потужну обробку для автономних систем спостереження та сучасних систем озброєння. Крім того, кілька варіантів роз'ємів забезпечують гнучкість проєктування у морських, наземних, авіаційних та мобільних додатках.



Оптимізуючи повну продуктивність графічного процесора Ampere, нова міцна система HPEC забезпечує до 2048 ядер CUDA та 64 ядер Tensor, які досягають до 275 TOPS за високого рівня енергоефективності. Система також оснащена двома масштабованими, високоналаштованими, спеціалізованими двигунами NVDLA (NVIDIA Deep-Learning Accelerator), які спрощують інтеграцію та переносність, а також просувають стандартний спосіб проєктування прискорювачів виведення глибокого навчання.



Ден Мор (Dan Mor), директор з продуктів та рішень в Aitech, прокоментував: «Військові системи продовжують інтегрувати більше вхідних даних на периферії, а це означає, що віддаленим системам потрібна потужна обробка для управління цією інформацією та надання дієвої розвідки. A230 встановлює новий стандарт для передового, надійного AI, який забезпечує глибоке навчання, а також обробку відео та сигналів в автономних транспортних засобах наступного покоління, системах спостереження та сучасних системах озброєння».



Крім забезпечення локальної обробки на основі AI там, де це необхідно, A230 оснащений високошвидкісними інтерфейсами та різними портами введення-виведення даних та відео, що дозволяє легко адаптуватися до конкретних системних вимог. Сюди входять чотири SDI (SD/HD) та вісім композитних (RS-170 [NTSC]/PAL), які доступні одночасно, а також порти Gigabit Ethernet, дискретні, USB, вихід DVI/HDMI та послідовні порти UART. Додатковий твердотільний NVMe-накопичувач та слот для картки microSD допомагають розширити ресурси пам'яті для надійної ОЗП LPDDR5 об'ємом 64 ГБ, що входить до стандартної комплектації. На запит клієнта доступні додаткові інтерфейси.



Нова система пропонує охолодження за допомогою холодної пластини, важить менш як 3,5 кг і має низьке енергоспоживання, при цьому відповідає стандарту MIL-STD-810H за вібрацією, ударами, прискоренням, висотою, вологістю, пилом і соляним туманом.

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