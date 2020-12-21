IBM тестирует гомоморфное шифрование для предприятий

21 декабря 2020 г., 15:05

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Компания IBM в тестовом режиме запустила службу полного гомоморфного шифрования (FHE), что станет первым шагом к переносу в коммерческий сектор анализа зашифрованных данных.

Это новое решение под названием IBM Security Homomorphic Encryption Services, позволит клиентам начать экспериментировать с применением FHE для улучшения безопасности своей существующей ИТ-архитектуры, продуктов и данных.

Концепция FHE состоит в том, чтобы заполнить пробел в защите между надёжно зашифрованными данными, находящимися в хранилище, и необходимостью их дешифровки во время использования. FHE представляет из себя предельное решение проблемы, так как позволяет данным оставаться зашифрованными в процессе обработки и анализа.

Работы над FHE велись уже более десятилетия, но до сих пор эта технология считалась непрактичной из-за высокой вычислительной мощности, необходимой для работы с зашифрованными данными, а также из-за низкой скорости вычислений.

Однако теперь, по заявлению IBM, повышение вычислительных возможностей бизнеса наряду с появлением усовершенствованных алгоритмов сделало FHE-шифрование «достаточно быстрым для многих реальных случаев использования и ранних испытаний с предприятиями».

Компания уже завершила ряд полевых испытаний, и в этом году вместе с клиентами работала над пилотными программами по внедрению FHE. Заказчики могут уже сейчас получить доступ к среде тестирования IBM Cloud для создания прототипов приложений с использованием FHE, а инструкторы IBM готовы оказать им помощь с реализацией новых FHE-проектов.

Также будут доступны инструменты IBM Research тестирования специальных прикладных сценариев, включая функции зашифрованного поиска и машинного обучения (ML).

Кроме того, IBM работает над имплементацией решёточной (lattice) криптографии — это должно сделать технологию FHE безопасной для эры квантовых вычислений.

По оценкам Gartner, к 2025 году каждое пятое предприятие сможет позволить себе включать в свои проекты FHE. Сейчас полное гомоморфное шифрование доступно менее, чем 1 проценту компаний.

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