Дочерняя компания Delta Electronics разработала устройство для обнаружения коронавируса

21 декабря 2020 г., 15:42

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Известный производитель систем для обеспечения электропитания Delta Electronics сообщила, что ее дочерняя компания DELBio, производящая биомедицинские устройства, разработала автоматизированную систему для быстрого обнаружения коронавируса.



Как отмечается, аппарат Dagene G1 достаточно компактный и весит всего 4,5 кг. Устройство позволяет использовать различные типы образцов, включая кровь, мокроты и пр. Он может одновременно обнаруживать до 23 генных сегментов и 24 патогенных микроорганизма в одной и той же пробе для быстрого анализа. Отчеты о результатах включают Ct (порог цикла), значения основаны на стандартном методе обнаружения qPCR (количественная полимеразная цепная реакция в реальном времени).



Отмечается, что Dagene G1 обеспечивает комплексную автоматическую обработку от экстракции образцов нуклеиновых кислот, ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскриптазой) до представления высокоточных результатов обнаружения. И при этом весь процесс занимает всего 1,5 часа.



Dagene G1 оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном.



Компания DELBio уже получила лицензию на продукт от Министерства здравоохранения и социального обеспечения Тайваня. Помимо этого, производитель располагает лицензиями в Японии и нескольких европейских странах, а также ожидает на одобрение в странах Северной Америки в первом квартале 2021 года.

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