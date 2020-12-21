Intel представила SSD на 144-слойных чипах

21 декабря 2020 г., 14:25

Компания Intel сообщила о выпуске твердотельных накопителей, которые используют 144-слойную технологию.



Представлены решения корпоративного класса - накопители D7-P5510 и D5-P5316 нацелены на использование в ЦОД прежде всего и выполнены в формате U.2 с толщиной корпуса 15 мм.

Как отмечает производитель серия D7-P5510 предложит скорость чтения на уровне 7000 МБ/с и записи - 4194 МБ/с, IOPS при произвольном чтении и записи блоками по 4 Кбайт достигает при чтении 930 тыс, а при записи - 190 тыс. Модельный ряд D7-P5510 предполагает емкости 3,84 и 7,68 ТБ.

В серии D5-P5316 скорость при чтении достигает до 6800 Мбайт/с и IOPS - до 800 тыс. Эти накопители поступят клиентам в вариантах 15,36 и 30,72 ТБ в первой половине следующего года.

Также Intel анонсировала твердотельные накопители PCIe 3.0 NVMe потребительского класса SSD 670p, использующие 144-слойную технологию. Они будут доступны в продаже в первом квартале следующего года в вариантах 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

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