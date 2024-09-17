IBM Safer Payments: захист платіжних операцій та відповідність регуляторним вимогам 

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Збільшення кількості шахрайських операцій у сфері платіжних систем зростає щороку та негативно позначається як на окремих споживачах, так і на бізнесі в цілому. Це спричиняє серйозні наслідки, якщо не вживати превентивних заходів, – репутаційні ризики, юридичні проблеми та фінансові втрати.

Національний банк України у травні 2023 року затвердив «Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку» у зв’язку з необхідністю гармонізації законодавства України із Європейським Союзом. Відповідно до цієї постанови №58 усі компанії, які є надавачами платіжних послуг, повинні використовувати посилену автентифікацію користувачів під час отримання дистанційного доступу до рахунків, здійснення дистанційних платіжних операцій та у разі виникнення підозри про вчинення шахрайських дій.

Крім цього, НБУ зобов’язав компанії, що надають платіжні послуги, забезпечити у своїй діяльності використання механізмів та процедур виявлення несанкціонованих або шахрайських дій, а також посилити безпеку платіжних операцій і звітувати щодо виконання вимог безпеки.

Через це фінансові компанії зіштовхнулися з рядом викликів стосовно вибору відповідного програмного забезпечення, його впровадження та інтеграції з наявними системами.

Постанова не містить конкретних правил та стандартів, яких необхідно дотримуватись. Тому перед фінансовими компаніями постає питання: яке програмне рішення обрати, щоб забезпечити відповідність регуляторним вимогам.

Оскільки необхідно впровадити рішення для виявлення шахрайських операцій, виникає проблема, як його інтегрувати з тими системами та платформами, які вже використовує компанія. Це вимагає значних інвестицій у модернізацію технологій.

Процес впровадження та підтримки нових технологій потребує кваліфікованих фахівців для забезпечення безперебійної роботи компанії, що може призвести до підвищених витрат на навчання та залучення нових співробітників.

Надавачі платіжних послуг часто мають обмежений час на розробку та впровадження системи протидії шахрайству. Тому для уникнення ризику невідповідності чи недосконалості, потрібно обрати таку систему, яка одразу буде задовольняти всі потреби. Необхідно врахувати всі ці виклики та шукати ефективні шляхи для забезпечення безпеки та надійності платіжних систем.

Рішенням, яке найкраще відповідає регуляторним вимогам та у реальному часі виявляє шахрайські дії в платіжних транзакціях, є IBM Safer Payments . Це антифрод система, спеціально розроблена для того, щоб оптимізувати обробку платіжних операцій, виявляти шахрайські маніпуляції на ранніх етапах та ефективно їм протидіяти, забезпечуючи найвищий рівень безпеки транзакцій.

IBM Safer Payments – одне з найкращих рішень для протидії платіжному шахрайству та для відповідності регуляторним вимогам. До того ж в Україні вже є реалізовані проєкти. Воно легко інтегрується з уже наявними системами і сервісами в компанії та розгортається впродовж кількох місяців без переривання роботи платіжних сервісів.

Висока точність виявлення шахрайства завдяки використанню штучного інтелекту та зниження ризику помилкових спрацювань забезпечують безперебійну та ефективну роботу платіжних систем.

Рішення Safer Payments надає організації можливість підтримувати його самостійно, без втручання виробника або підрядника, а також створювати нові правила та здійснювати аудит антифрод системи в графічному інтерфейсі.

Основні функції системи протидії шахрайству включають моніторинг транзакцій у режимі реального часу, виявлення аномалій та автоматизовану оцінку ризиків, що забезпечує комплексний захист від шахрайських дій.

Згідно з результатами дослідження Forrester, антифрод рішення IBM Safer Payments допомагає краще виявляти шахрайство та зменшує втрати замовника. Зокрема це рішення дозволяє на 70% зменшити кількість транзакцій, відібраних для перевірки, та до 77% знизити частоту хибних результатів. Це суттєво підвищує продуктивність аналітиків та зменшує відповідні витрати установи.

Крім того, опитані компанії завдяки IBM Safer Payments зменшили витрати, пов’язані з інвестиціями у допоміжні технології, оновленням програмного забезпечення та додатковою закупівлею обладнання для підтримки наявних рішень. Вони змогли заощадити шляхом відмови від зовнішніх постачальників чи консультантів. Дослідження показало, що рентабельність інвестицій в разі використання IBM SP сягає 144%.

Впровадження IBM Safer Payments від Solidity гарантує, що ваша компанія та клієнти будуть надійно захищені від несанкціонованих чи шахрайських дій, а регуляторні вимоги будуть вчасно виконані.

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