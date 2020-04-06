IBM предоставила исследователям коронавируса два новых ИИ-ресурса

6 апреля 2020 г., 13:35

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Корпорация IBM в прошлую пятницу сообщила о запуске двух новых сервисов, использующих технологии искусственного интеллекта для поддержки исследований коронавируса.

Один из новых продуктов — это базирующийся в облаке молекулярный исследователь. С его помощью учёные могут изучать потенциальные препараты для терапии COVID-19. Он был анонсирован вместе с массивом из 3 тысяч возможных терапевтических кандидатов, обнаруженных при помощи искусственного интеллекта. Эта база данных открыта для всех и IBM приглашает другие организации принять участие в её пополнении.

Молекулярный исследователь имеет графический интерфейс, который можно использовать для фильтрации терапевтических кандидатов по интересующим признакам, поиска схожих молекул и визуализации их физической структуры. Учёные также могут экспортировать данные из этого инструмента в другие приложения для дальнейшего анализа.

«Чтобы систематизировать работу по выявлению новых методов лечения COVID-19, мы также предоставляем бесплатный доступ к платформе функциональной геномики IBM на период пандемии, — написал в блоге Дарио Жиль (Dario Gil), возглавляющий исследования IBM. — Созданный для обнаружения молекулярных особенностей вирусных и бактериальных геномов, этот облачный репозиторий и исследовательский инструмент включает гены, белки и другие молекулярные мишени из секвенированных вирусных и бактериальных организмов в одном месте со связями».

Второй новый сервис IBM, Deep Search, служит для поиска полезной информации в огромной массе научных публикаций о коронавирусе. В основу Deep Search положена модель ИИ, натренированная на тысячах научных статей. Сразу после запуска новый сервис позволяет искать информацию в более, чем 13 тысячах материалов из массива данных CORD-19 (COVID-19 Open Research Dataset), созданного в прошлом месяце при участии компании Microsoft, из научных баз данных DrugBank и GenBank.

Вероятно первыми новые предложения IBM оценят участники COVID-19 High Performance Computing Consortium. Эта группа, созданная при поддержке IBM две недели назад, включает технологические фирмы, университеты, государственные учреждения с 330 петафлопсами вычислительных мощностей, выделенных на исследования коронавируса.

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