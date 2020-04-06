motorola razr с гибким экраном появился в предзаказе за 50 тыс грн

6 апреля 2020 г., 13:05

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Бренд Motorola совместно с АЛЛО объявляют об открытии предзаказа на культовый смартфо Motorola razr.



Как отмечается, инновационный механизм складывания смартфона позволяет избежать появления складки в месте сгиба основного дисплея и гарантирует его сохранность. Это первый в индустрии защищенный патентом шарнир с нулевым зазором, который позволяет уникальному полимерному гибкому дисплею в сложенном состоянии оставаться ровным, с идеально прилегающими друг к другу сторонами, что защищает экран от мусора и пыли.



Для производства смартфона используется высококачественная нержавеющая сталь и защищенное стекло 3D Gorilla Glass, что делает устройство одновременно максимально защищенным и при этом очень приятным тактильно. Подобно оригинальному RAZR, новый motorola razr — тонкий и гладкий, выполнен в сдержанных тонах, с использованием идеально подходящих друг другу материалов, чтобы ничто не мешало вам наслаждаться целостным дизайном устройства.



motorola razr оснащен 6.2-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем, а также внешним 2.7-дюймовым интерактивным Quick View. С помощью дополнительного экрана пользователь может совершать звонки, отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи, использовать Google Assistant и оперативно изменять некоторые настройки: например, включить или выключить Bluetooth, Wi-Fi, Hotspot и многие другие.



C сегодняшнего дня motorola razr с гибким экраном доступен по предварительному заказу на сайте АЛЛО по цене 50 000 грн.

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