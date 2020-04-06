 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 14 (1210)

29.03 - 05.04

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Стартап управления данными Collibra теперь оценивается в 2,3 млрд долл.

6 апреля 2020 г., 14:15

Стартап управления данными Collibra теперь оценивается в 2,3 млрд долл.

Стартап Collibra, позиционируемый в числе лидеров рынка аналитики данных, заявил, что очередной раунд инвестиций с участием ICONIQ Capital, Index Ventures, Battery Ventures, Dawn Capital, Durable Capital Partners и CapitalG (инвестиционное крыло Alphabet) увеличил его капитал на 112,5 млн долл., при этом общая стоимость нью-йоркской компании достигла 2,3 млрд долл.

Программный инструментарий Collibra ориентирован на крупные организации. С его помощью они могут получать любые сведения о каждой записи, в том числе кем и когда она была создана, и какие правки в неё вносились. Администраторам Collibra предоставляет возможность определять правила доступа к файлам, базирующиеся на этих критериях.

Помимо анализа данных стартап занимается обеспечением соответствия регуляторным требованиям: в прошлом году было выпущено ПО Collibra Privacy & Risk, упрощающее переход предприятий на новые стандарты приватности, такие как GDPR.

База корпоративных клиентов Сollibra насчитывает более 450 организаций по всему миру. В их числе Verizon Communications, Adobe Systems и Федеральная авиационная администрация США.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  