Стартап управления данными Collibra теперь оценивается в 2,3 млрд долл.

6 апреля 2020 г., 14:15

Стартап Collibra, позиционируемый в числе лидеров рынка аналитики данных, заявил, что очередной раунд инвестиций с участием ICONIQ Capital, Index Ventures, Battery Ventures, Dawn Capital, Durable Capital Partners и CapitalG (инвестиционное крыло Alphabet) увеличил его капитал на 112,5 млн долл., при этом общая стоимость нью-йоркской компании достигла 2,3 млрд долл.

Программный инструментарий Collibra ориентирован на крупные организации. С его помощью они могут получать любые сведения о каждой записи, в том числе кем и когда она была создана, и какие правки в неё вносились. Администраторам Collibra предоставляет возможность определять правила доступа к файлам, базирующиеся на этих критериях.

Помимо анализа данных стартап занимается обеспечением соответствия регуляторным требованиям: в прошлом году было выпущено ПО Collibra Privacy & Risk, упрощающее переход предприятий на новые стандарты приватности, такие как GDPR.

База корпоративных клиентов Сollibra насчитывает более 450 организаций по всему миру. В их числе Verizon Communications, Adobe Systems и Федеральная авиационная администрация США.

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