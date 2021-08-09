Huawei за первую половину года выручила 49,6 млрд долл.

9 августа 2021 г., 9:35

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Компания Huawei опубликовала результаты своей деятельности за половину 2021 года. Ее выручка составила 49,6 млрд долл. (320,4 млрд юаней), а чистая прибыль достигла 9,8%.

На доход от продаж оборудования для операторов сотовой связи пришлось 21,2 млрд долл. (136,9 млрд юаней). Выручка от направления по работе с предприятиями составила 6,64 млрд долл. (42,9 млрд юаней). Потребительская электроника принесла компании 21 млрд долл. (135,7 млрд юаней).

«Мы определили свои стратегические цели на ближайшие пять лет, — заявил Эрик Сюй, ротирующийся глава Huawei. — Наша цель — выжить, обеспечивая устойчивое развитие. Для ее достижения мы будем предпринимать шаги, направленные на то, чтобы приносить своим клиентам и партнерам практическую пользу. Несмотря на снижение выручки, полученной от нашего направления по производству потребительской электроники, вызванное внешними факторами, мы уверены, что и его, и направление по работе с предприятиями ожидает дальнейший уверенный рост».

Затем он добавил: «Это были трудные времена, и все наши сотрудники проявляли потрясающую преданность и силу в своем движении вперед. Я хочу поблагодарить каждого члена команды Huawei за их невероятные усилия. В дальнейшем мы сохраним свою твердую веру в то, что цифровые технологии способны предоставить свежие решения проблем, с которыми сегодня столкнулся наш мир. Мы и дальше будем внедрять инновации, направленные на переход к низкоуглеродному миру интеллектуальных технологий».

Стоит отметить, что из-за санкций США доход компании сократился почти на треть - за первую половину прошлого года доход Huawei заработала 70,18 млрд долл.

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