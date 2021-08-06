Electronic Arts отказалась платить хакерам выкуп, в результате украденные исходники FIFA 2021 попали в Интернет

6 августа 2021 г., 17:25

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Несколько месяцев назад неизвестным хакерам удалось украсть исходный код компьютерной игры FIFA 2021 компании Electronic Arts (EA) после того, как они обманным путем получили у сотрудника техподдержки EA токен для входа в систему. Заявленный объем украденных данных – 780 ГБ. После этого злоумышленники потребовали от EA выкуп в размере 28 млн. долл. В противном случае они угрожали продать исходный код на аукционе, либо опубликовать его в Интернете.

Второй по величине разработчик компьютерных игр в Америке и Европе заявил, что в исходном коде практически нет конфиденциальной информации, а потому EA отказалась платить выкуп. После инцидента компания повысила уровень безопасности и заверила, что не ожидает никакого негативного его влияния на свой бизнес и производимые игры.

После нескольких недель безуспешных попыток продать украденные данные хакеры опубликовали украденный исходный код объемом 780 ГБ в Интернете для всеобщего обозрения. В своем заявлении компания EA подтвердила, что украденная информация не содержит данных, касающихся конфиденциальности игроков, и не несет какого-либо риска для бизнеса или игроков EA. Потенциально люди могут использовать код для незаконной игры в FIFA 21 на своих собственных серверах, но не более того.

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