Softprom анонсує рішення LogoShield на базі ШІ для захисту бренду від підробок логотипів

20 мая 2024 г., 15:35

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Softprom, дистриб'ютор з кібербезпеки компанії BrandShield, повідомляє про доступність інноваційного рішення LogoShield на базі штучного інтелекту, що автоматично виявляє та бореться з неправомірним використанням логотипів в Інтернеті, забезпечуючи комплексний захист бренду та його репутації.

Через величезну кількість порушень, пов'язаних з логотипами в Інтернеті, на платформах, починаючи від соціальних мереж і закінчуючи сторонніми продавцями та великими торговими майданчиками, брендам просто неможливо займатися ручним, незалежним виявленням логотипів, достатнім для захисту своєї репутації та прибутку.

Завдяки технології на основі ШІ, яка точно ідентифікує та відстежує зловживання логотипами в Інтернеті, LogoShield дає брендам можливість швидко виявляти несанкціоноване використання своїх логотипів. Це означає, що компанії можуть швидко ініціювати видалення, допомагаючи звести до мінімуму потенційний збиток, зберігаючи при цьому людські ресурси та інші ресурси безпеки.

LogoShield ефективно виявляє логотипи, навіть якщо вони були спотворені або частково приховані. Автоматичне сканування та моніторинг LogoShield 24/7 мають вирішальне значення для захисту ідентичності та репутації бренду. Рішення охоплює різні платформи для комплексного контролю бренду, гарантуючи, що жодне незаконне використання логотипа бренду не залишиться непоміченим.

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