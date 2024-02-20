«Хуавей Україна» відкрила лабораторію Digital Power Lab в КПІ

20 февраля 2024 г., 15:35

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За інформацією «Хуавей Україна», компанія за підтримки «Атмосфера-Дистрибуція» відкрила навчально-наукову лабораторію Digital Power Lab на базі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ). Цифрова лабораторія з використання і перетворення енергії сонячного випромінення працюватиме на основі сучасного обладнання Huawei. Діяльність лабораторії відкриватиме багато нових можливостей як освітньому, так і науковому й соціальному процесам, а також сприятиме розвитку відновлювальної енергетики для різних галузей української економіки.



Інвестиції у розвиток науки та освіти є надважливими, оскільки швидко окупаються і дають змогу втілювати у життя прогресивні ідеї. Студенти кафедри відновлювальних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики, на базі якої відкрито лабораторію Digital Power Lab, матимуть змогу займатися наукою і прикладними роботами, аналізувати й оптимізувати фотоелектричні системи, щоб підвищити ефективність їх реалізації.



«Завдяки підтримці нашого стратегічного партнера, компанії «Хуавей Україна», ми відкриваємо смартлабораторію Digital Power Lab на факультеті електроенерготехніки та автоматики. Ця лабораторія слугуватиме містком між факультетом та високотехнологічною енергетичною промисловістю, адже там використовуються сучасні технології, які відтепер будуть представлені у нас. За їх допомогою найкращі студенти-інноватори зможуть працювати над новими розробками й отримувати всі компетенції, які вимагаються провідними компаніями, що зробить їх успішними зажаданими фахівцями у сфері енергетики. Дякую партнерам, які допомагали у втіленні цього проєкту, а також викладацькому складу факультету, який є новатором і рухається дуже швидко у втіленні нових технологій», — коментує Михайло Згуровський, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського.



Створення смартлабораторії дозволить готувати студентів на різних рівнях — від бакалаврату, магістерських дисертацій до підготовки докторів наук, які отримуватимуть дані на основі моніторингу роботи систем. Digital Power Lab працюватиме, зокрема, на основі високопродуктивного оптимізатора сонячної енергії Huawei SUN2000-450W-P, інвертора Huawei SUN2000-5KTL-L1, акумулятора Huawei LUNA2000 і блока живлення LUNA2000-5KW-C0. За допомогою цього обладнання студенти зможуть опановувати нові навички у сфері сталого розвитку і досліджуватимуть рішення щодо збереження довкілля. Так, завдяки оптимізатору Huawei SUN2000-450W-P вони можуть підвищувати ефективність і надійність сонячних фотовольтаїчних систем. Його потужність становить 450 Вт, а функція моніторингу на рівні модуля дозволяє аналізувати й оптимізувати генерацію панелей для поліпшення безпеки та продуктивності систем.

Також студенти зможуть користуватися передовим рішенням — 5 кВт однофазним інвертором Huawei SUN2000-5KTL-L1, який перетворює постійний струм, згенерований сонячними панелями, на змінний. Функція AFCI покращує безпеку, запобігаючи дуговим замиканням, що є надважливим для проведення досліджень. Доповнює сонячні фотоелектричні системи літій-залізо-фосфатний акумулятор Huawei LUNA2000 потужністю 10 кВт год. Це рішення дозволяє зберігати надлишок сонячної енергії, виробленої упродовж дня. Далі ця енергія може застосовуватися як резервне живлення у разі низької генерації чи відсутності сонячного світла.

Перша лабораторія Digital Power Lab у КПІ має не тільки обладнання для виробництва та зберігання енергії, а й систему моніторингу для відстеження процесів перетворення енергії у режимі реального часу та проведення наукових досліджень. Комплект обладнання дозволяє виробляти електроенергію, сприяє енергетичній незалежності, реалізує концепцію «Зеленого університету» та забезпечує додаткове енергопостачання для безперервного освітнього процесу.



«Ми щиро віримо, що ця лабораторія буде корисною студентам, викладачам, дослідникам та всій галузі в цілому. Всі зацікавлені сторони зможуть використовувати сучасне обладнання для передових досліджень, практичних експериментів і демонстрації роботи відновлювальних джерел енергії. Ми цінуємо співпрацю з нашими партнерами, компанією «Атмосфера-Дистрибуція» і КПІ, та вважаємо, що запуск цієї лабораторії буде одним із багатьох кроків у розвитку екосистеми цифрової енергетики в Україні. Маємо надію, що студенти, дослідники та досвідчені практики з різних куточків України працюватимуть разом», — ділиться Тоні Цао, виконувач обов’язків директора компанії «Хуавей Україна».



Зазначено, відкриття Digital Power Lab є новим етапом роботи університету для підготовки висококваліфікованих фахівців, в яких є значна потреба на ринку відновлювальної енергетики. Завдяки знанням та дослідженням на базі сучасного обладнання студенти зможуть не лише здобувати якісну теоретичну й практичну базу для своєї майбутньої кар’єри, а й створювати нові можливості для розвитку індустрії й ефективного застосування джерел енергії.

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