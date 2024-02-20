LG представила хмарну платформу для Digital Signage

20 февраля 2024 г., 16:25

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Компанія LG Electronics на виставці Integrated Systems Europe 2024 представила платформу хмарних рішень LG Business Cloud.

Як зазначається, нове рішення дозволяє бізнес-клієнтам переглядати та підписуватися на хмарні рішення LG Digital Signage та керувати ними віддалено.

LG Business Cloud сумісна з кількома лінійками LG Digital Signage, включаючи дисплеї Micro LED, комерційні телевізори, лінійку прозорих OLED Signage та LED дисплеї.

Нова платформа надає користувачам змогу створити комерційне хмарне рішення для своїх digital signage за допомогою простого процесу.

Платформа включає рішення для керування контентом LG SuperSign Cloud Digital Signage та LG Pro:Centric Cloud, орієнтоване на готельне телебачення. Такі рішення дають користувачам можливість налаштовувати контент, що відображається на цифрових вивісках, а також графік показу. Також у LG Business Cloud є рішення для дистанційного керування LG ConnectedCare, яке активно відстежує продуктивність/стан вивісок.

Підкреслюється, що LG Business Cloud не накладає обмежень на кількість пристроїв, які можна використовувати для доступу, чим розширює перспективи керування вивісками для бізнесів будь-яких розмірів, від малих підприємств до корпоративних гігантів.

Крім того, партнерські рішення, запропоновані через LG Business Cloud, також включають додатки медіа-арту, які забезпечують користувачам доступ до різноманітних динамічних творів мистецтва, а також сервіси, що надають інформацію про погоду, авіарейси та місцевий туризм у режимі реального часу.

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