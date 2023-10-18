HPE відкрила Центр кіберзахисту у Х'юстоні

18 октября 2023 г., 16:25

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За повідомленням HPE, розпочав свою роботу розташований у Х'юстоні Центр кіберзахисту компанії, який є її глобальним операційним штабом з кібербезпеки та де розміщені аналітики з реагування на інциденти. Повідомляється, що за день HPE фіксує 3,5 млрд подій. Команда аналізує дані за допомогою штучного інтелекту, а найскладніші випадки розглядаються командою у цьому приміщенні.



Центр також служить навчальним майданчиком для нових фахівців з кібербезпеки, де вони можуть навчатися та розвивати свої навички разом із досвідченими аналітиками та керівниками. Він розташований поруч із Центром інновацій для клієнтів, що дозволяє замовникам, зацікавленим у вивченні методів забезпечення кібербезпеки HPE, поринути у процес.



Х'юстонський центр підтримується також Центром кіберзахисту в Галвеї (Ірландія), а третій центр HPE будує в Бангалорі (Індія), формуючи цілодобові операції з моніторингу та реагування на пов'язані кібербезпекою події за принципом "йди за сонцем".



При проєктуванні центрального командного пункту для нової штаб-квартири HPE було поставлено за мету створити центр координації дій при ліквідації наслідків інцидентів. Відкритий робочий простір центру сприяє спільній роботі, а кімната для брифінгів, що примикає до нього, - більш інтимний простір для спілкування в невеликих групах. Інтерактивні сенсорні екрани та розширені аудіовізуальні можливості дозволяють командам ефективно взаємодіяти та безперешкодно обмінюватися інформацією. У цьому приміщенні відбувається обмін конфіденційною інформацією, тому конфіденційність має першорядне значення. Скляна стіна між основною зоною та кімнатою для брифінгів при необхідності одним клацанням перемикача перетворюється з прозорої на непрозору. І, мабуть, найцікавіше – під час проведення заходів у кімнаті змінюється освітлення: червоний колір означає інцидент найвищого ступеня серйозності, попереджаючи членів команди та відвідувачів про те, що відбувається щось серйозне.



Заявлено, що компанія робить все можливе, щоб надати своїм співробітникам широкі можливості для розвитку своїх навичок та кар'єрного зростання. Для цього використовуються різні способи, починаючи від фінансування програм підвищення кваліфікації та сертифікації та закінчуючи практичним навчанням у рамках програми "gig", в рамках якої співробітники беруть участь у короткострокових проєктах та набувають нового досвіду. Крім того, HPE приділяється багато уваги розвитку талантів з нуля. Програми стажувань і ранньої кар'єри в компанії вже багато років користуються величезним успіхом, а нова програма Cybersecurity Career Reboot, якій уже рік, дозволяє набирати та розвивати нові кадри з груп кандидатів, що часто не вдаються до уваги - людей без вищої освіти та досвіду роботи в галузі кібербезпеки. Центр кіберзахисту слугуватиме найважливішим навчальним майданчиком, де співробітники початкового рівня зможуть працювати пліч-о-пліч з досвідченими аналітиками та навчатися на практиці.



Кіберзлочинність торкається всіх нас, тому співробітники HPE прагнуть використовувати свої навички на благо. Наприклад, нещодавно вони стали волонтерами CyberPeace Institute – міжнародної організації, яка допомагає гуманітарним неурядовим організаціям готуватися до кібератак та відновлюватись після них. Крім того, група "Жінки у безпеці" проводить навчання з питань безпеки для молодіжних груп та благодійних організацій. Їхня робота допомогла жертвам домашнього насильства з використанням технологій, а останнім часом використовується для навчання жертв сучасного рабства та торгівлі людьми безпечному настроюванню своїх пристроїв та облікових записів в Інтернеті, щоб вони не стали жертвами знову. Багато членів команди HPE працюють як волонтери в місцевих спільнотах, школах і церквах, навчаючи своїх сусідів методам кібербезпеки.

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