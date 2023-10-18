США ввели нові обмеження на експорт до Китаю високопродуктивних чипів під AI-завдання

18 октября 2023 г., 15:35

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Як повідомляє Reuters, Міністерство торгівлі США представило нові правила, покликані обмежити продаж передових чипів покупцям p Китаю.



Правила розширюють існуючий набір заходів експортного контролю, які були впроваджені торік. Згідно з розширеним регулюванням, більше типів чипів для штучного інтелекту підлягають експортним обмеженням. В рамках цього кроку Міністерство торгівлі також посилює правила, що регулюють продаж обладнання для виробництва мікросхем.



Вартість акцій Nvidia Corp., провідного виробника чипів штучного інтелекту для центрів обробки даних, впала більш ніж на 4% на сьогоднішніх новинах.



Початкові правила експортного контролю, запроваджені Міністерством торгівлі минулого року, передбачають, що чипи для AI, які перевищують певний поріг швидкості, не можуть бути продані покупцям у Китаї без ліцензії. Початкові правила охоплюють, серед інших продуктів, флагманське рішення для центрів обробки даних H100 від Nvidia. Система A100, яка була флагманським продуктом виробника до 2022 року, також підлягає ліцензуванню.



Щоб відповідати вимогам експортного контролю, Nvidia розробила повільніші версії H100 та A100, які можна було б експортувати до Китаю без ліцензії. Згідно з новими правилами ці продукти також будуть підпадати під експортні обмеження.



Разом з тим, міністерство запроваджує новий критерій для визначення того, чи можна експортувати напівпровідникову продукцію до Китаю. Відтепер звертатимуть увагу не лише на продуктивність, але й на щільність продуктивності, тобто кількість обчислювальних потужностей, які чип забезпечує на квадратний міліметр. Крім того, виробники будуть зобов'язані повідомляти уряд, якщо вони виробляють процесори, які не досягають переглянутих порогових значень.



Правила експорту не поширюватимуться на оптимізовані для АІ чипи, призначені для використання у споживчих пристроях. Однак, якщо процесор, який підпадає під цю категорію, перевищує певні рівні продуктивності, його розробник повинен буде поділитися з Міністерством торгівлі інформацією про замовлення, які він отримує з Китаю.



Другий набір правил, запроваджений міністерством, ускладнить обхід контролю за експортом AI-чипів. Як уточнює Reuters, нові правила не дозволять китайським компаніям замовляти просунуті чипи через закордонні дочірні компанії. Крім того, Міністерство торгівлі обмежує продаж таких процесорів у понад 40 країн через побоювання, що поставки можуть бути перенаправлені до Китаю.



Урядовці також запроваджують третю групу експортних обмежень, які стосуватимуться обладнання для виробництва мікросхем. Обмеження стосуються кількох типів обладнання для глибокої ультрафіолетової літографії (DUV).



У своїй заяві Nvidia заявила, що не очікує, що нові експортні обмеження суттєво вплинуть на її прибутки. "Ми дотримуємося всіх чинних норм, працюючи над створенням продуктів, які підтримують тисячі додатків у різних галузях, - заявив представник компанії в інтерв'ю CNBC. - Враховуючи попит на наші продукти у всьому світі, ми не очікуємо, що в найближчій перспективі це суттєво вплине на наші фінансові результати".



ASML NV, провідний виробник обладнання для напівпровідникового виробництва, заявив, що вони «не очікують, що ці заходи матимуть суттєвий вплив на наші фінансові перспективи на 2023 рік".

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