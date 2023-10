Oracle NetSuite отримав функції на базі генеративного АІ

18 октября 2023 г., 17:35

NetSuite, дочірня компанія анонсувала десятки нових функцій та фінансових інструментів до свого пакету для планування ресурсів підприємства, заснованих на генеративному штучному інтелекті та спрямованих на підвищення операційної продуктивності, фінансового планування та бізнес-аналізу.



Сервіс NetSuite Text Enhance, який використовує генеративний AI Oracle Cloud Infrastructure, націлений на допомогу у створенні контекстного та персоналізованого контенту на основі початкових слів. Його універсальна модель спрямована на прискорення написання таких завдань, як листи, звіти та маркетингові повідомлення.



Створений на основі надійного захисту та конфіденційності даних клієнтів, NetSuite Text Enhance дозволяє компаніям використовувати лише кастомні моделі, навчені на їхніх даних. Безпека на основі ролей, вбудована в робочі процеси, допомагає захистити конфіденційну інформацію про клієнтів і рекомендує лише той контент, який мають право переглядати окремі користувачі. Text Enhance "буде пронизувати все рішення і буде дуже контекстно-залежною у своїй роботі та оптимізації", - сказав Пол Фаррелл (Paul Farrell), віце-президент NetSuite по управлінню продуктами. "Це додасть структуру неструктурованим даним», додає він.



Розширені можливості штучного інтелекту в NetSuite Analytics Warehouse централізують дані для швидшого доступу до візуалізацій і звітів. Засноване на хмарному Oracle Analytics Cloud and Autonomous Data Warehouse, нове сховище використовує штучний інтелект для централізації та консолідації даних з різних джерел, включаючи транзакційні та історичні дані NetSuite, а також дані з хмарних або локальних додатків, доступ до яких здійснюється через з'єднувачі.



Тепер користувачі можуть інтегрувати візуалізації з NetSuite Analytics Warehouse безпосередньо у свої інформаційні панелі NetSuite, щоб уникнути необхідності перемикатися між платформами.



Важливою новою функцією для топ-менеджерів є NetSuite Enterprise Performance Management - набір фінансових інструментів, який автоматизує узгодження рахунків і покращує звітність, надаючи краще розуміння загальної ефективності бізнесу.



NetSuite EPM, що базується на хмарному ERP-пакеті Oracle Fusion Cloud, інтегрується з іншими функціями NetSuite і використовує штучний інтелект для прогнозної аналітики, а також для узгодження рахунків.



Функція NetSuite Benchmark 360 націлена на аналіз ключових показників і порівнює ефективність бізнесу з опублікованими галузевими стандартами, а також з анонімними даними інших клієнтів NetSuite. "Він не тільки покаже, як компанії порівнюють себе з іншими компаніями у своїй галузі, але й запропонує поради щодо покращення показників на основі того, як інші клієнти використовували продукт для покращення показників", вказує Фаррелл. Клієнти можуть відмовитися від включення їхніх анонімних даних до моделей.



Для фінансових фахівців нові функції штучного інтелекту в NetSuite Planning and Budgeting які автоматизують аналіз даних, пришвидшуючи прийняття рішень і допомагаючи краще виявляти тенденції та аномалії.



NetSuite Capital - нова послуга, яка має на меті покращити грошові потоки.



Narrative Reporting - це централізований простір для спільної роботи фінансових команд над управлінськими та регуляторними звітами.



NetSuite також запускає нові можливості управління сервісним обслуговуванням на основі технології, придбаного минулого місяця австралійського постачальника програмного забезпечення Next Technik. Field Service Management покращує зв'язок між польовими та офісними підрозділами, спрощуючи планування та диспетчеризацію, автоматизуючи управління запасами та активами клієнтів, а також підвищуючи наочність даних у режимі реального часу.

