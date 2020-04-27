HPE представила портфель открытых 5G-решений as service

27 апреля 2020 г., 16:45

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Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о выпуске нового портфеля решений, реализуемых по модели «как услуга», которые помогут телекоммуникационным компаниям сооружать и развертывать открытые сети 5G.



Отмечается, что уникальная платформенная стратегия HPE, основанная на модели «как услуга» от границы сети до облака, помогает операторам связи извлечь максимальную выгоду из возможностей 5G за счет использования облачного программного стека для ядра 5G, набора оптимизированных конфигураций для ядра и границы сети телекоммуникационных компаний, а также сервисов с поддержкой Wi-Fi 6. Базирующийся на открытых и совместимых платформах в сочетании с инфраструктурой операторского класса и модульными программными компонентами, новый портфель решений позволяет операторам связи больше автоматизировать, становиться более гибкими и быстрее развёртывать новые услуги 5G от ядра до границы сети и на предприятии.



Для ядра телекоммуникационной компании — новый HPE 5G Core Stack. Этот открытый, облачный, работающий на базе контейнеров программный стек наделяет телекоммуникационные компании новыми возможностями для ядра сети, необходимыми для быстрого предоставления новых услуг 5G абонентам и корпоративным клиентам.



Для границы сети телекоммуникационной компании — HPE продолжает создавать инновации, используя самую высокоплотную и надежную универсальную платформу с поддержкой виртуальных сетей радиодоступа (vRAN) и мобильных граничных вычислений с множественным доступом (MEC). Эти специализированные решения от HPE обеспечивают телекоммуникационные компании средой ИТ-услуг на границе сотовой сети.



Для границы сети предприятия — инновационные сервисы Aruba Central, включающие в себя сервис Wi-Fi/5G-роуминга Air Pass и технологию управления качеством предоставления услуг (SLA) — Air Slice. Они помогают телекоммуникационным компаниям расширить зону действия 5G до границы сети предприятия, где происходит взаимодействие людей, устройств и вещей, для достижения успешных бизнес-результатов благодаря бесперебойному доступу для пользователей, подключённых к Wi-Fi, и IoT-устройств.



Инфраструктура, предоставляемая по модели «как услуга» с помощью HPE GreenLake — будучи доступными по гибкой и управляемой модели оплаты по мере потребления, все эти решения предоставляют телекоммуникационным компаниям привлекательную, быструю платформу для развертывания услуг 5G, позволяя им сократить начальные инвестиции и снизить риски за счет использования специализированного и проверенного оборудования, а также надёжного программного обеспечения для телекоммуникационных компаний и предприятий.



Решение проблемы использования оборудования от множества вендоров — Open Distributed Infrastructure Management, новая программа с открытым исходным кодом, упростит управление крупномасштабными, географически распределенными развертываниями физической инфраструктуры. Эта инициатива будет также дополнена корпоративным предложением — HPE Open Distributed Infrastructure Management Resource Aggregator.



«Открытость является неотъемлемым элементом 5G с его изменчивой природой, и с помощью HPE 5G Core Stack операторы связи могут сократить эксплуатационные расходы, быстрее развертывать компоненты и оставаться открытыми для множества сетей и технологий, избегая при этом привязки к одному вендору, — отметил Фил Моттрем (Phil Mottram), вице-президент и руководитель подразделения коммуникаций и медиа-решений HPE. — У HPE один из самых широких портфелей 5G-решений на рынке, и у нее есть уникальные возможности, чтобы помочь телекоммуникационным компаниям создать открытое ядро 5G на основе оборудования от нескольких вендоров, оптимизировать работу на границе сети с помощью vRAN, а также предоставлять корпоративным клиентам услуги по подключению и вычислениям с помощью MEC и Wi-Fi 6».



5G обещает произвести революцию в технологической среде, но путь к повсеместному распространению 5G только начался. Для полноценной реализации потенциала и возможностей 5G необходимо объединить автономное ядро 5G с зарождающимися сетями радиодоступа 5G. Сети предыдущего поколения часто зависели от коммерческих вертикально интегрированных систем от одного вендора, но 5G дает возможность перейти на открытые, облачные платформы, которые используют коммерческие готовые серверы вместе с модульными программными компонентами от различных вендоров, тем самым позволяя телекоммуникационным компаниям быстрее монетизировать новые инновационные услуги 5G.



На границе телекоммуникационной сети устаревшая инфраструктура на основе сетей радиодоступа также использует проприетарную сетевую технологию, что приводит к высоким эксплуатационным затратам и пониженной гибкости. Кроме того, более высокие частоты 5G с трудом проникают в здания, и поэтому телекоммуникационные компании должны иметь возможность использовать на предприятии как сети радиодоступа 5G, так и сети Wi-Fi 6 для обеспечения бесперебойного обслуживания своих клиентов, когда они посещают, например, торговые центры, кампусы и офисные здания.



Портфель открытых 5G-решений HPE помогает справиться с этими вызовами как в самом ядре, так и на границе сети и на предприятии, а также раскрывает потенциал 5G, позволяя реализовать проекты в различных сферах, включая автомобилестроение, образование, финансовые услуги, государственное управление, промышленное производство и коммунальные услуги.



Эти 5G-технологии от границы сети до облака доступны по модели оплаты по мере потребления или по подписке посредством HPE GreenLake, что позволяет ускорить развертывание 5G-инфраструктуры без начальных инвестиций, а также помогает управлять неопределенностью сроков и масштабов развертывания 5G-систем. С помощью HPE GreenLake телекоммуникационные компании могут расширять свою сеть по мере того, как подключаются новые пользователи, и платить ежемесячно за используемые мощности. HPE GreenLake позволяет управлять 5G-инфраструктурой за заказчика, высвобождая его специалистов для развития инноваций в сети и на периферии предприятия.

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