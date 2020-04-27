Благодаря облачным сервисам SAP повысила квартальный доход до 6,52 млрд евро

27 апреля 2020 г., 17:15

Компания SAP объявила финансовые результаты первого квартала. Доход разработчика с января по март составил 6,52 млрд евро, что на 7% больше в годовом сопоставлении. При этом выручка от облачных сервисов SAP вырос за отчетный период на 29% до 2,01 млрд евро, от лицензий на ПО уменьшился на 31% до 451 млн евро, а операционная прибыль увеличилась на 1% до 1,48 млрд евро.

«Опираясь на стабильную положительную динамику прошлого года, мы начали первые два месяца нового квартала с хорошим ростом. Сейчас мы сфокусированы на увеличении доли предполагаемого дохода, а географическое и отраслевое разнообразие нашего бизнеса поможет преодолеть этот сложный период и укрепить позиции в дальнейшем», – отметил Кристиан Кляйн (Christian Klein), генеральный директор SAP.

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