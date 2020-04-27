Getac обновила защищенный планшет с диагональю 14 дюймов

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Компания Getac анонсировала выпуск второго поколения полностью защищённого планшета A140.
Как отмечается, представлена новая улучшенная версия Getac A140, основанная на опциях певрого поколения, предлагающая профессионалам из разного спектра индустрий мощный и универсальный планшет, который превосходит ожидания в требовательных рабочих условиях.
A140 G2 оснащен дисплеем Lumibond 2.0 в 14 дюймов. Широкий сенсорный экран может также быть использован под дождём и в перчатках, что обеспечивает безупречное выполнение операций в затруднительных чрезвычайных ситуациях.
Планшет прошёл сертификацию по стандартам MIL-STD 810H и IP65 - устройство может выдержать падения до 1.2 метра, а также удары током, пролитую воду, вибрацию, пыль, жидкости и многое другое. Планшет может работать в условиях от -29°C до 63°C.
Особо подчеркивается, что комбинация прочного дизайна, встроенной 4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth связи и лидирующей в индустрии вычислительной мощности, позволяют планшету A140 G2 выполнять роль мобильного цифрового компьютера для сотрудников аварийно-спасательных служб.
Планшет A140 G2 поставляется с трехлетней гарантией «Bumper to Bumper» от Getac, покрывающей случайные повреждения.
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