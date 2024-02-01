Хмельницька АЕС стане найпотужнішою в Європі

1 февраля 2024 г., 10:25

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У 2024 році планується початок будівництва ще чотирьох блоків на Хмельницькій атомній електростанції, два з яких – за сучасною американською технологією AP1000. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.



Очільник Міненерго нагадав, що будівництво 3-го та 4-го енергоблоків ХАЕС планувалося вже давно, і готовність 3-го енергоблока на сьогодні є досить високою.



«Ми це розглядаємо як механізм компенсації потужностей окупованої Запорізької АЕС. Ми розуміємо, що повернемо цю станцію обов’язково, це питання часу. Інше питання – у якому стані ми її повернемо і чи зможемо одразу її запустити в роботу», - зазначив він.



Герман Галущенко розповів, що українська сторона веде тісну співпрацю з американською Westinghouse за двома проектами: будівництво 3-го та 4-го блоків за технологією ВВЕР-1000, а також побудова ще двох реакторів типу АР1000.



Він наголосив, що АР1000 – це технологія, яка ні в Україні, ні в Європі ще не використовувалася. Це американський тип реактора і дуже потужна технологія, яка, зокрема, передбачає нові підходи до безпеки, наприклад, якщо у разі знеструмлення реактор вимушений перейти на резервне живлення і дизель-генератор теж зазнає пошкодження, то навіть у такому разі АР1000 може функціонувати 72 години без жодного ризику аварій.



За словами Германа Галущенка, будівництво нових реакторів потребуватиме часу, і найскоріше може бути введено в експлуатацію 3-ій енергоблок ХАЕС – приблизно за 2,5 роки.



«І з тою потужністю, яку зможуть видавати шість реакторів на Хмельницькій АЕС, вона буде найбільшою у Європі і навіть більшою за потужністю, ніж Запорізька АЕС», - наголосив Міністр.

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