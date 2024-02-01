Check Point робить ставку на GenAI та представляє Infinity AI Copilot

1 февраля 2024 г., 11:35

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Check Point Software Technologies анонсувала запуск першого покоління Infinity AI Copilot.



Як підкреслює компанія, використовуючи конвергенцію штучного інтелекту та хмарних технологій, Infinity AI Copilot націлена на вирішення проблеми зростаючого глобального дефіциту фахівців з кібербезпеки, при цьому підвищуючи ефективність та результативність роботи команд безпеки.



«З Infinity AI Copilot ми відкриваємо нову еру кібербезпеки, в якій співпраця між людиною і машиною займає центральне місце, - зазначив Еяль Манор (Eyal Manor), віце-президент з управління продуктами в Check Point Software Technologies. - Наше бачення полягає в тому, щоб дати можливість командам безпеки працювати в гармонії зі штучним інтелектом, забезпечуючи безпрецедентну ефективність і точність. Ми віримо в майбутнє, в якому безпека перестане бути проблемою, а стане невід’ємною частиною діяльності кожної організації».



Зазначається, що кібербезпека ще ніколи не була такою складною та нагальною. У 2023 році кількість програм-вимагачів зросла на 90%, а організації зазнали в середньому 60 000 кібератак протягом року. Водночас з цим організації стикаються з нестачею кваліфікованих фахівців у всьому світі. В таких умовах ефективний захист мереж і даних може бути складним і напруженим завданням. Завдяки можливостям генеративного штучного інтелекту (GenAI) Infinity AI Copilot виступає як адміністративним, так і аналітичним помічником, автоматизуючи складні завдання з безпеки та надаючи проактивні рішення для протидії загрозам безпеки. Це рішення значно скорочує час, необхідний для виконання рутинних завдань, дозволяючи командам безпеки зосередитися на стратегічних інноваціях. Воно легко інтегрується з платформою Check Point Infinity Platform, забезпечуючи уніфікований досвід безпеки від кінцевих точок до мережі, хмарних сховищ і далі.



Розробник повідомляє, що Infinity AI Copilot економить до 90% часу, необхідного для адміністрування завдань безпеки, включаючи аналіз подій, впровадження та усунення несправностей. Завдяки заощадженому часу фахівці з безпеки можуть присвятити більше часу стратегічним інноваціям.



Infinity AI Copilot допоможе керувати, змінювати та автоматично розгортати правила доступу та засоби контролю безпеки відповідно до політики кожного клієнта.



Новий інструмент зможе покращити пом’якшення наслідків інцидентів та реагування на них - користувача зможуть використовувати штучний інтелект для пошуку, аналізу та усунення загроз.



AI Copilot контролює всі продукти на всій платформі Check Point Infinity Platform - від мережі до хмари та робочого простору, що робить його справжнім всеосяжним помічником.



Також зазначається, що взаємодія з Infinity AI Copilot GenAI настільки ж природна, як і розмова з людиною. Він розуміє і відповідає в чаті будь-якою мовою, полегшуючи користувачам спілкування і виконання завдань.



«Використання штучного інтелекту для досягнення кращих результатів у сфері безпеки є пріоритетом для ІТ-директорів, оскільки вони стикаються з розширенням ландшафту загроз і дефіцитом талантів у сфері кібербезпеки. Обираючи рішення для кібербезпеки на основі штучного інтелекту, ІТ-директори прагнуть повернути інвестиції внаслідок підвищення продуктивності та ефективності, - відзначив Френк Діксон (Frank Dickson), віце-президент групи IDC з питань безпеки та довіри. - Завдяки АІ та автоматизації Check Point Infinity AI Copilot забезпечує покращення результатів кібербезпеки за рахунок скорочення часу, необхідного для виконання завдань адміністратора безпеки, таких як аналіз подій та усунення несправностей. Крім того, цей інструмент забезпечує кращий рівень безпеки завдяки вдосконаленим політикам безпеки, пошуку загроз, пом’якшенню та усуненню наслідків».



Check Point підкреслює що на відміну від деяких існуючих на ринку рішень зі штучним інтелектом, Infinity AI Copilot забезпечує комплексне охоплення різних аспектів безпеки, а його можливості виходять за рамки аналізу загроз і включають управління ІТ та політиками доступу. На відміну від концептуальних рішень, які пропонують деякі конкуренти, це рішення вирізняється своєю доступністю та практичним застосуванням.



Infinity AI Copilot наразі доступний у режимі попереднього перегляду, а повний запуск очікується у другому кварталі. Серед майбутніх розробок - проактивна допомога та функції автономного управління політиками.

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