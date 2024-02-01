Raspberry Pi веде підготовку до IPO

1 февраля 2024 г., 9:35

0

Tweet

Агентство Bloomberg повідомило, що британський розробник компʼютерних систем Raspberry Pi почав підготовку до первинного розміщення акцій.



Компанія призначила Peel Hunt and Jefferies для підготовки до IPO у Лондоні.



Одноплатний комп’ютер Raspberry Pi 5, випущений восени минулого року, став хітом серед ентузіастів апаратного забезпечення завдяки покращеному оснащенню.



Щорічно продається понад 7 мільйонів Raspberry Pi, які використовують діти, аматори та розробники у стартапах. Більше половини всіх проданих комп'ютерів Raspberry Pi використовуються в промислових цілях.



Компанія Raspberry Pi була заснована у 2011 році та контролюється благодійним фондом, що займається технічною освітою та роботою з молоддю.



Восени 2023 р. Raspberry Pi Limited оцінили у 560 мільйонів доларів, коли вона отримала стратегічні інвестиції від давнього партнера, компанії Arm.



Ебен Аптон (Eben Upton), генеральний директор Raspberry Pi Trading на запит Tom’s Hardware підтвердив, що банківська фірма Peel Hunt and Jefferies бере участь у підготовці майбутнього IPO, але нічого конкретного ще не встановлено. Компанія розраховує продовжити: «коли ринок буде готовий. Наразі немає ні цільової оцінки, ні точної дати».



«Ми вважаємо, що Лондон є природним місцем лістингу для такої компанії, як Raspberry Pi, і що це не буде перешкодою для залучення американських (або інших міжнародних) інвестицій», зазначив Аптон.



Спекуляції щодо виходу Raspberry Pi на IPO у 2021 та 2023 роках не виправдалися, тому можливість виходу на біржу у цьому році залишається невизначеною. Однак, якщо лістинг на Лондонській фондовій біржі (LSE) відбудеться, це стане вагомим контрапунктом апаратним можливостям китайських та американських виробників.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків