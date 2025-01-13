Epson презентувала струменеві принтери формату А3

13 января 2025 г., 14:35

+11

голос Tweet

Компанія ERC, офіційний дістрібьютор Epson в Україні, повідомила, що лінійку EcoTank доповнено двома новими моделями – кольоровими принтерами формату А3.

Зазначається, що Epson EcoTank L11050, який призначено для дому та малого офісу, є оновленою версією і безпосередньою заміною хіту продажу з попередньої продуктової лінійки EcoTank L1300.

Суттєва конструктивна відмінність L11050 - чорнильні контейнери вбудовано в корпус принтера, доступ до них передбачено через передню панель, що значно полегшує їх заправлення і обслуговування.

Завдяки технології друкувальної головки Epson PrecisionCore, запозиченій із професійних принтерів, модель L11050 пропонує високу швидкість і надійність друку. Система забезпечує надточне розміщення чорнильних крапель, гарантуючи надзвичайну чіткість і максимальну достовірність зображення.

Вбудований Wi-Fi-інтерфейс дає змогу як підключити принтер до локальної мережі, так і друкувати безпосередньо з мобільних пристроїв за допомогою безкоштовних застосунків Epson iPrint та Epson Smart Panel.

Модель Epson EcoTank L11160 – класичний бізнес-пристрій для офісного використання невеликими робочими групами.

Особливості цього апарату - висока ефективність. Друк першої сторінки за 5,5 с, швидкість друку – 25 стор./хв.

Крім того забезпечується друк професійного рівня: водостійкі пігментні чорнила гарантують якісні відбитки із чітким текстом і яскравими кольорами та захищають зображення.

Заправлення містких контейнерів вистачає для друку 7 500 чорно-білих і 6 000 кольорових відбитків. Також є два великі фронтальні лотки подачі паперу, кожен із яких вміщує 250 аркушів.

Кілька інтерфейсів підключення – Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що за використання застосунків Epson iPrint та Epson Smart Panel дає змогу друкувати безпосередньо з мобільних пристроїв.

Також підкреслюється, що не менш важливою спільною особливістю обох моделей є надзвичайна економічність. Насамперед вона зумовлена низькою собівартістю відбитку, оскільки чорнило є єдиним витратним матеріалом, необхідним для принтера, тому його собівартість, із розрахунку на відбиток, є рекордно низькою.

Крім того, обидва принтери, як і вся лінійка EcoTank, вирізняються наднизьким енергоспоживанням, бо жоден процес друку не передбачає нагрівання. Як приклад, показники EcoTank L11160 для різних режимів – 0,8 Вт (sleep mode), 27 Вт (printing), 7,1 Вт (ready).

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS