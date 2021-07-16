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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Гуртом і батька легше бити

16 июля 2021 г., 17:25
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Растущее давление китайских властей может привести к неожиданному эффекту – как сообщает WSJ, Alibaba и Tencent рассматривают варианты по открытию своих экосистем друг для друга. К примеру, Alibaba может начать использовать платежную систему Wechat Pay в своих ecommerce проектах Taobao и Tmall, а Tencent может допустить к размещению внутри WeChat прайс-листов Alibaba и даже дать доступ конкуренту к размещению своих миниприложений внутри мессенджера. Если помните презентацию Google о состоянии рынка приложений в Китае, то там отдельно указывался WeChat с этими миниприложениями, как очень большой игрок и фактически еще один магазин приложений.

Собственно, давление властей выглядит двойственно – с одной стороны, было несколько решений, признавших политику гигантов нарушающей законы – так, Alibaba получила рекордный штраф в 18 млрд юаней за необоснованные запреты продавцам размещать свои товары где-то еще, кроме собственной платформы, – а с другой, может быть, вместе гигантам будет легче переносить прессинг регуляторов?

Гуртом і батька легше бити

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