Группа компаний MTI реструктуризирует сервисный бизнес

15 марта 2021 г., 12:55

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Группой компаний MTI принято решение о диверсификации бизнеса сервисных услуг между «MTI-Сервис» и «MTI hi-tech дистрибуция». Этот процесс включает переход персонала, технологий и оборудования, складских запасов, а также наработанного опыта. В перспективе «MTI hi-tech дистрибуция» сосредоточится на обслуживании техники брендов своего портфеля, а «MTI-Сервис» сфокусируется на обслуживание B2С клиентов по специализированным контрактам с брендами Samsung, Motorola и Sony.

«МТИ hi-tech дистрибуция» также обновляет все процессы обслуживания сервисной структуры, вводя новые процедуры приема товара, оценки работы инженеров, повышения качества сопровождения для получения актуальной информации о состояний ремонта. К тому же, обновляются и бизнес-процессы компании, среди которых – переход системы учета в новую ERP-систему на базе Microsoft NAV.

Следующим шагом для MTI в расширении спектра услуг будет развитие направления сервисного обслуживания B2С сегмента. В частности, «МТИ hi-tech дистрибуция» будет осуществлять сервис техники для печати и сканирования брендов Epson, Canon, Kyocera и компьютерных комплектующих: материнских плат и видеокарт MSI, Gigabyte, Sapphire, Inno3D, мониторов и проекторов BenQ, Iiyama, Viewsonic, Eizo, Gigabyte, MSI и блоков бесперебойного питания APC.

Большинство процессов перехода сервисных функций от точек «МТИ-Сервис» и сети региональных сервисных центров в «МТИ hi-tech дистрибуция» уже состоялась.

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