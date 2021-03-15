Бывший глава практики Innovations & Technology KPMG CIS запустил свою ИТ-компанию

15 марта 2021 г., 13:35

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Константин Карпушин, последние четыре года возглавлявший практику Innovations & Technology в компании KPMG, объявил на своей странице в Linkedin о намерении всецело сосредоточиться на развитии собственного предприятия Codebridge. С базированием в Украине оно будет специализироваться на создании и внедрении ИТ-систем, трансформирующих функции HR, финансов и управления знаниями в организациях.

По его словам, за 8 лет работы в KPMG в Украине ему вместе с партнерами удалось увеличить объем бизнеса Tax & Legal на порядок. Была сформирована команда единомышленников и крупнейшая практика трансфертного ценообразования в Украине. Знания и опыт специалистов были усилены технологическими решениями – создана и внедрена система управления знаниями Knowledge Cloud, CRM и система постановки и достижения целей KPMG Smart. Внедрены инструменты, помогающие автоматизировать многие процессы подготовки консультаций, например, Benchmarking Tool, который позволил сократить время на проведение сравнительного исследования, а главное существенно увеличил его качество.

За многими из этих наработок стоит центр разработки ИТ-решений (Product Development Center или PDC), где были созданы шесть систем, трансформирующих функции HR, финансов и управления знаниями в организациях. Этими решениями, как утверждается, уже пользуются тысячи людей. Например, систему постановки и достижения целей KPMG Smart используют более 6 тыс. человек в KPMG в 9 странах. Теперь отдел PDC трансформировался в компанию Codebridge, которая продолжит развивать существующее системы и разрабатывать ПО.

В роли CEO компании Константин Карпушин сфокусируется на разработке и реализации стратегии, продажах, построении IT HR бренда, а его партнер Мирослав Будзанивский, специалист в области разработки и архитектуры ПО, распределенных и высоконагруженных систем, сфокусируется на внедрении эффективного процесса разработки ПО, построении мотивированных и вовлечённых команд, создающих системы и программные решения.

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