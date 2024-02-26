Інженери SoftServe здобули гран-прі NATO TIDE Hackathon

26 февраля 2024 г., 13:35

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Команди з інженерів SoftServe перемогли у двох з трьох челенджів NATO TIDE Hackathon 2024 та здобули гран-прі. TIDE Hackathon є частиною циклу подій, мета яких – покращити взаємосумісність членів НАТО та союзників через пошук інноваційних рішень та підходів. Учасники цьогорічного хакатону змагалися у трьох напрямках: Wargaming LLM, Pharmaceutical Thesaurus та Noisy Speech to Text. Представники SoftServe перемогли у перших двох.

Команда SoftServe – Valkyrie-1, виграла челендж Pharmaceutical Thesaurus. Його завданням було знайти рішення, яке дозволило б союзникам НАТО синхронізувати дані з різних систем у єдину базу медикаментів, щоб можна було швидко знайти відповідники ліків з різних країн.

Інженери SoftServe створили мобільний застосунок, в якому можна знайти необхідний препарат за симптомами, назвою чи компонентами серед доступних ліків союзників НАТО. Застосунок підтримує пошук за фотографією, текстом чи голосовим введенням, використовуючи технології штучного інтелекту для пошуку. Це рішення визнали найкращим в межах челенджу та хакатону в цілому.

Інший челендж, у якому перемогла команда Valkyrie-2, називався Wargaming LLM. Застосовуючи великі лінгвістичні моделі, необхідно було створити додаток для гри, який союзники НАТО можуть використовувати для тренування ведення мультидоменних операцій в різних вимірах – на землі, в повітрі, на воді, в кіберпросторі тощо.

Загалом у NATO TIDE Hackathon в Амстердамі змагалося 34 команди з 21 країни, в основному – представники державних та оборонних структур. Команд від приватних компаній було п’ять, дві з яких представляли інженери з SoftServe.

Переможці хакатону представлять свої рішення на великій конференції NATO TIDE Sprint у Дрездені в березні та масштабних навчаннях Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX).

Команда з SoftServe бере участь у хакатоні НАТО другий рік поспіль. Минулого року вона також перемогла в одному з челенджів.

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