Для запобігання розповсюдженню дезінформації Viber пропонує верифіковані канали

11 июля 2022 г., 15:45

0

Tweet

В умовах інформаційного протистояння досить легко піддатися паніці через фейкове повідомлення. Дуже важливо знати, кому можна довіряти, особливо коли інформація поширюється стрімко різними джерелами. Для запобігання розповсюдженню дезінформації у Viber існують офіційні канали та боти, які публікують лише перевірену інформацію.

«Центр протидії дезінформації» при РНБО України. ЦПД активно діє на інформаційному фронті, спростовуючи маніпуляції та фейки. Для цього центр перевіряє чисельні повідомлення, які з’являються в медіа. Результати їх роботи доступні на сайті та у каналі Viber, який налічує 1,3 млн осіб.

«Головне управління розвідки». ГУР у своєму каналі викладає актуальні новини з передової, а також висвітлює історії з повсякденного життя ЗСУ. Крім того, у каналі публікують несекретні розвіддані – перехоплення перемовин між окупантами та їх родинами в росії, іншими терористами тощо.

«Справді». Spravdi – це канал «Центру стратегічних комунікацій» при «Міністерстві інформаційної політики». Тут борються з російською пропагандою та дезінформацією, а ще інформують суспільство про важливі речі, які впливають на кожного з нас. Головна мета – допомогти українцям краще протистояти російській інформагресії та навчити розрізняти брехню ворога.

«Країна_інфо». Інформаційний канал присвячений життю країни у стані війни. Висвітлює злочини окупантів, вшановує визначних військових і волонтерів, а також підбиває щоденні підсумки. Наразі це один з найпопулярніших офіційних каналів у Viber, налічує понад 2,1 млн учасників.

Ukraine NOW. Канал популярний за швидке та змістовне оприлюднення новин повсякденного життя українського суспільства. Також тут з’являється інформація щодо міжнародних відносин та підтримки України партнерами.

«Безпека довідник» (viber://pa?chatURI=dovidkainfo_bot). Цей бот дає практичні поради, розповідаючи як діяти у надзвичайних ситуаціях. Допомагає знайти відповіді на такі питання: як діяти під час обстрілів, як вижити в окупації чи полоні, як отримати відшкодування знищеного майна, що робити у випадку примусової депортації. А також розповідає про правила поведінки на замінованих територіях, кібербезпеку тощо.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру