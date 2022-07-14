«Армія дронів» придбає два авіаційних комплекси Warmate та 40 дронів-камікадзе до них

14 июля 2022 г., 8:25

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На спеціальній пресконференції голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що створення «Армії дронів» – один із кроків до формування сучасної технологічної української армії.



“Ворог має незрівнянно більші ресурси зброї та живої сили. Росія може закидати поля бою тілами власних бійців. Для їхньої влади життя власних громадян – ніщо. Ми ж маємо вирішити важливе завдання: дати відсіч ворогу і зберегти українських захисників. Адже життя кожного з них для нас – найбільша цінність. Для цього ми маємо бути значно ефективнішими за них», – заявив очільник Держспецзв'язку.



Держспецзв'язку, Генштаб ЗСУ та Мінцифри об'єднали зусилля у межах фандрейзингової платформи UNITED24 для реалізації ініціативи «Армія дронів».



Створення «Армії дронів» – один із важливих кроків, який дасть можливість створити сучасну високотехнологічну українську армію. “І в цьому ми спираємося на досвід країн-членів НАТО, на чиєму озброєнні дрони – це основний засіб розвідки”, відмітив Юрій Щиголь.



За тиждень наші громадяни та люди з усього світу переказали понад 400 млн гривень на рахунок «Армії дронів». На першому етапі буде закуплено 200 безпілотників-розвідників і максимальну кількість цивільних дронів. Закупівлі узгоджені з Генштабом, тому точно відомо, що потрібно нашим військовим. «Уже є домовленість про придбання перших 30 цивільних дронів. Чекаємо, поки вони приїдуть в Україну, і одразу передамо Генштабу», зауважив Юрій Щиголь.



Він також підкреслив, що до ініціативи вже почав приєднуватися український бізнес. «Армії дронів» поповниться завдяки коштам, зібраним клієнтами Монобанку. Це – 64 млн грн. Коштів вистачить на придбання двох авіаційних комплексів Warmate («Бойовий побратим») та 40 дронів-камікадзе до них.



Окрім цього, десятки людей з усього світу вже пожертвували свої дрони на потреби ЗСУ. Частина з них вже передана військовим на передову.



Переказати кошти на «Армію дронів» чи подарувати українським захисникам власний літальний апарат можна на сайті фандрейзингової платформи UNITED24 https://u24.gov.ua/uk/dronation

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