 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 25 (1221)

14.06 - 21.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Китай наращивает расходы на ИКТ, несмотря на COVID-19

25 июня 2020 г., 13:15
Китай наращивает расходы на ИКТ, несмотря на COVID-19

Вопреки негативному влияния COVID-19, большинство предприятий Китая в 2020 г. нарастят собственные ИКТ-расходы на цифровую трансформацию, — сообщают аналитики из GlobalData.

В условиях кризиса, вызванного пандемией, китайский корпоративный сектор потратит в среднем 37% связанного с ИКТ бюджета на инициативы по цифровой трансформации. Это почти на 6 процентных пунктов больше, нежели годом ранее.

Искусственный интеллект и машинное обучение будут приоритетными направлениями для предприятий Поднебесной — именно в этих направлениях будут расходоваться наиболее крупные части имеющихся бюджетов.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  