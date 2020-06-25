Китай наращивает расходы на ИКТ, несмотря на COVID-19

25 июня 2020 г., 13:15

Вопреки негативному влияния COVID-19, большинство предприятий Китая в 2020 г. нарастят собственные ИКТ-расходы на цифровую трансформацию, — сообщают аналитики из GlobalData.

В условиях кризиса, вызванного пандемией, китайский корпоративный сектор потратит в среднем 37% связанного с ИКТ бюджета на инициативы по цифровой трансформации. Это почти на 6 процентных пунктов больше, нежели годом ранее.

Искусственный интеллект и машинное обучение будут приоритетными направлениями для предприятий Поднебесной — именно в этих направлениях будут расходоваться наиболее крупные части имеющихся бюджетов.

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