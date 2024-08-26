Google призначив колишнього засновника Character.AI співкерівником розробки АІ-моделей

26 августа 2024 г., 14:35

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Компанія Google призначила Ноама Шазіра (Noam Shazeer), колишнього керівника стартапу Character.AI, а до цього - давнього дослідника Google, співкерівником свого головного АІ-проекту Gemini, пише Reuters.

Шазір буде технічним керівником Gemini, приєднавшись до інших співкерівників Джеффа Діна (Jeff Dean) і Оріола Віньялса (Oriol Vinyals), йдеться в повідомленні компанії для співробітників.

Нагадаємо, Gemini - це лінійка моделей штучного інтелекту, які розробляє DeepMind, підрозділ Google зі штучного інтелекту, і які інтегруються в такі продукти, як Search і смартфони Pixel.

Нещодавно Шазір повернувся до Google з компанії-виробника чат-ботів, яку він заснував у 2021 році, коли американський технологічний гігант заплатив мільярди, щоб залучити його та кількох інших співробітників до DeepMind та укласти ліцензійну угоду з Character.AI.

«Ми раді приєднатися до найкращої команди на землі, яка створює найціннішу технологію на землі», - написав Шазір у відповіді на меморандум, яку побачило агентство Reuters.

Шазір вперше приєднався до Google у 2000 році, через два роки після заснування компанії, і був співавтором фундаментальної наукової роботи 2017 року, яка каталізувала нинішній бум АІ. Його стартап Character.AI використовує технічні досягнення, вперше описані в цій роботі. Він зібрав 193 мільйони доларів і минулого року був оцінений венчурними капіталістами в 1 мільярд доларів.

Google вів переговори про інвестування сотень мільйонів доларів у Character.AI, повідомляло агентство Reuters у листопаді, але замість цього вирішив найняти та повернути Шакіра.

Угода, яка нагадує аналогічні кроки Amazon і Microsoft, спрямовані на переманювання найкращих талантів зі стартапів у сфері штучного інтелекту, відбувається в той час, коли великі технологічні компанії стикаються з регуляторними перевірками.

Хоча й не є поглинаннями, дві інші угоди, тим не менш, розглядаються Федеральною торговою комісією.

Цього місяця американський суддя постановив, що пошукова система Google порушила антимонопольне законодавство, витративши мільярди доларів на створення незаконної монополії.

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