NextSilicon випустить 64- та 128-ядерні процесори RISC-V для AI та суперкомп'ютерів

23 июня 2026 г., 11:45

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Компанія NextSilicon оголосила про плани комерціалізації свого ядра Arbel RISC-V. На його базі створять корпоративні процесори на 64 та 128 ядер, орієнтовані на роботу з інструментами «агентного» AI. Вихід новинок на ринок заплановано на початок 2028 року.



Спочатку архітектура Arbel розроблялася як контролер, що керує, для платформи прискорювачів Maverick-2, де вона відповідала за послідовну логіку та переміщення даних. Успішне тестування в реальних умовах підштовхнуло NextSilicon до створення окремого тестового чіпа на базі 5-нм техпроцесу TSMC.



Результати випробувань перевершили очікування та заклали основу для створення повноцінного серверного процесора, який має конвеєр інструкцій шириною у 10 запусків; буфер переупорядкування на 480 елементів, що дозволяє виконувати до 16 скалярних інструкцій за цикл; чотири 128-бітні векторні блоки для паралельної обробки даних (включаючи інференс AI). Тактова частота до 2,5 ГГц у тестовому чіпі з цільовим показником 3,4 ГГц у серійному виробництві.



За словами розробників, нинішній архітектурний підхід застарів для нових завдань штучного інтелекту.

«Агентний AI змінює вимоги до процесорів. Майбутнє не за банальним нарощуванням кількості прискорювачів, а за розумнішими та потужнішими CPU з меншою кількістю, але сильнішими ядрами. Коли AI-агенти викликають інструменти, запускають код та керують сервісами, CPU більше не може бути другорядним елементом. Він має працювати максимально швидко», — заявив Елад Раз (Elad Raz), генеральний директор і співзасновник NextSilicon.



На відміну від навчання моделей, яке масштабується на тисячі ядер GPU, автономні AI-агенти (наприклад, автономні платформи для кодингу) працюють у циклах логічного мислення, які є суто послідовними. Для цього потрібна найвища продуктивність на одне потік, що і є головною фішкою Arbel завдяки передовому блоку передбачення переходів TAGE.

Серійний процесор NextSilicon виконуватиме два завдання. Як високопродуктивна альтернатива x86 та ARM архітектурам, що дозволяє компаніям уникнути ліцензійних обмежень та залежності від сторонніх постачальників. А також як хост-процесор для платформ Maverick для керування оркестрацією систем та рухом даних у гетерогенних інфраструктурах AI та HPC.



Процесор отримає повну сумісність зі стандартом RVA23 та нативну підтримку основних дистрибутивів Linux (зокрема, за підтримки Canonical та Red Hat).

Архітектура RISC-V остаточно перейшла з категорії академічних розробок у сегмент комерційних дата-центрів. Згідно з прогнозами, сегмент HPC та дата-центрів для ринку RISC-V демонструватиме сукупний річний темп зростання (CAGR) на рівні 33,1% у період з 2025 по 2034 рік, а його обсяг перевищить 200 млрд дол.



Початок постачань серійних процесорів Arbel очікується в першому кварталі 2028 року, але компанія вже відкрила приймання заявок від ключових партнерів для раннього тестування архітектури.

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