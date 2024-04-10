За перший квартал через «Дію» відкрили 57 665 ФОПів

10 апреля 2024 г., 10:25

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, повідомив, що за перші три місяці цього року через «Дію» відкрили 57 665 нових бізнесів.



Якщо порівняти дані за перший квартал попередніх років, маємо таку картину:

•2024 рік — 57 665

•2023 рік — 40 713

•2022 рік — 28 849



Підприємцями у 2024 частіше стають жінки: 58% проти 42% чоловіків. Існує програма «Відважна 2.0» - для українок, які починають власну справу або вже мають мале підприємство й хочуть знайти шляхи для його розвитку.



Всього з травня 2021 року, коли запустили автоматичну реєстрацію ФОП, українці відкрили 535 021 новий бізнес.

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