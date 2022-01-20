Google переведет все сервисы корпоративной почты на платную основу

20 января 2022 г., 15:13

Компания официально сообщила, что с 1 июля 2022 года пользователи не смогут продолжать использовать корпоративный сервис Google Workspace бесплатно. Для продолжения работы придется до 1 мая 2022 г. оформить подписку.



Бесплатный сервис G Suite для малого бизнеса компания стартовала в 2006 году, предлагая пакет с количеством пользователей до 50. Но спустя шесть лет в декабре 2012 г. уже нельзя было получить доступ к этой услуге новым пользователям. Хотя для тех, кто зарегистрировался ранее сервис оставался бесплатным.



В октябре 2020 г. G Suite был расширен дополнительными возможностями и переименован в Google Workspace. Однако для всех подписчиков бесплатных эканунтов он продолжал оставаться таким же, компания не требовала оплаты.



Теперь же принято решение перевести всех, за исключением образовательных учреждений и некоммерческих организаций, на платный тариф. Минимальная ставка Google Workspace составляет 5,4 долл. на пользователя в месяц.

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