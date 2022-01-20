Назначена новый региональный директор Axis Communications в Восточной Европе

20 января 2022 г., 15:45

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Как сообщила компания Анна Арвиди (Anna Arwidi ) назначена на должность регионального директора Axis Communications по Восточной Европе. На этом посту она сменила Магнуса Зедерфельда, занимавшего должность с 2019 года.



Анна более 20 лет работала в области развития рынка и бизнеса в малых, средних и крупных международных организациях. Среди них Schneider Electric, AVEVA AB, Vestas Wind Systems A/S, Cognimatics.



Также сообщается, что Анна Арвиди тесно сотрудничает с Axis с 2013 года и официально присоединилась к компании еще 5 лет назад. Это случилось после того, как Cognimatics был приобретен Axis. После интеграции Анна занимала различные должности в управлении продажами, например, отвечала за развитие розничного бизнеса и взаимоотношений с крупными мультирегиональными и глобальными партнерами.



«Развивающийся рынок Восточной Европы очень перспективен для Axis Communications. Несмотря на то, что в последние два года деятельность большинства компаний была осложнена пандемией, мы видим множество возможностей для роста. Благодаря нашей расширяющейся партнерской сети и ряду инновационных решений я уверенно смотрю в будущее и рада присоединиться к такой сильной команде в это динамичное время. Недавно компания Axis Communications отметила 25-летие с момента выпуска своей первой сетевой камеры. Сегодня она остается преданной своему видению инноваций для создания более умного и безопасного мира, а также укрепляет и развивает партнерские отношения, следуя своим ценностям и обращая особое внимание на вопрос устойчивого развития. Я с нетерпением жду активной работы в 2022 году», – заявила Анна Арвиди.



Сфера продаж Axis в Восточной Европе включает в себя около 30 стран.

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