Нову бюджетну відеокарту AMD Radeon PRO W6400 запропонують за 229 дол.

20 января 2022 г., 14:45

0

Tweet

Компанія AMD оголосила про поповнення лінійки графічних рішень для настільних і мобільних робочих станцій серії AMD Radeon PRO W6000. Нові пристрої покликані забезпечити виняткову продуктивність, стабільність і надійність для професіоналів, включно із САПР-дизайнерами, інженерами й офісними фахівцями.



Нові рішення побудовані на базі графічної архітектури AMD RDNA 2 та 6-нм технологічного процесу. Серед них відеокарта Radeon PRO W6400 для настільних ПК, яка призначена для забезпечення поєднання продуктивності й ефективності для сучасних робочих навантажень, а також графічні процесори Radeon PRO W6500 і Radeon PRO W6300, які забезпечують надійну продуктивність для професійних мобільних робочих станцій нового покоління.



Відеокарта AMD Radeon PRO W6400 пропонує поєднання продуктивності й ефективності за доступною ціною. AMD Radeon PRO W6400 оптимізована під вимоги популярних сьогодні САПР і офісних робочих навантажень у компактному корпусі, який можна легко додати до сучасних настільних комп'ютерів малого форм-фактору. Порівняно з попереднім поколінням нова відеокарта в тестах на обертання 3D-орбіти в затіненому режимі забезпечує втричі більшу продуктивність в Autodesk AutoCAD 2022.



Графічні процесори AMD Radeon PRO W6500M і W6300M використовують до 8 МБ кеш-пам'яті AMD Infinity Cache та забезпечують надвисоку частоту кадрів у режимі перегляду. Графічні процесори пропонують надійність і виняткову продуктивність у професійних додатках на мобільних робочих станціях.



Очікується, що відеокарта AMD Radeon PRO W6400 з'явиться у продажу в І кварталі 2022 року за ціною від $229. Очікується, що графічні процесори AMD Radeon PRO W6500M і Radeon PRO W6300M будуть доступні в попередньо зібраних OEM-системах у деяких країнах наприкінці цього року.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

0

Tweet