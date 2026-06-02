ASUS представляє комп’ютери ProArt на базі NVIDIA RTX Spark

2 июня 2026 г., 11:45

В рамках участі у виставці Computex 2026 компанія ASUS анонсувала нове покоління комп’ютерів для створення контенту з підтримкою AI в лінійці ProArt на базі платформи NVIDIA RTX Spark. Нова серія, до якої увійшли ноутбуки ProArt P16 (H7607) і P14 (H7407), а також мінікомп’ютер ProArt Mini PC, розроблена для авторів контенту, розробників та творчих професіоналів, яким необхідні потужні локальні обчислювальні можливості AI та передові інструменти для роботи. Платформа RTX Spark об’єднує технології NVIDIA CUDA, NVIDIA RTX, DLSS, FP4, NVIDIA TensorRT, NVIDIA OptiX, Reflex і G-SYNC, що дозволяє створювати тонкі Windows-ноутбуки з автономністю на цілий день та надефективні компактні настільні ПК.



Ноутбуки ProArt P16 та P14 - це тонкі портативні системи під керуванням Windows на базі платформи NVIDIA RTX Spark, які забезпечують автономну роботу протягом усього дня та оснащені високоякісними дисплеями ASUS Lumina Pro OLED. Створений для дизайнерів і розробників AI, суперчип RTX Spark містить графічний процесор NVIDIA Blackwell RTX із 6144 ядрами CUDA та тензорними ядрами п’ятого покоління з точністю обчислень FP4. Він з’єднаний за допомогою високошвидкісного інтерфейсу NVIDIA NVLink-C2C із потужним 20-ядерним центральним процесором NVIDIA Grace.



Ноутбуки та міні-ПК ProArt на базі RTX Spark дають змогу творцям, AI-розробникам і геймерам візуалізувати надвеликі 3D-сцени обсягом понад 90 ГБ, редагувати відео у форматі 12K 4:2:2, генерувати AI-відео у 4K та запускати великі мовні моделі (LLM) на 120 млрд параметрів із контекстом до 1 мільйона токенів за допомогою локальних агентів. Крім того, системи дозволяють грати в ігри класу AAA у роздільній здатності 1440p із частотою кадрів понад 100 FPS.



Компанія Adobe повністю перебудовує архітектуру Photoshop і Premiere під платформу RTX Spark, щоб забезпечити дворазове зростання продуктивності графіки та функцій AI. Пристрої ProArt також постачаються з безкоштовною тримісячною передплатою на Adobe Creative Cloud.



Запуск автономних AI-агентів на локальних пристроях потребує як надійної безпеки, так і високопродуктивного апаратного забезпечення. RTX Spark пропонує обчислювальну потужність AI до 1 петафлопс та до 128 ГБ уніфікованої пам’яті для задоволення потреб локальних агентів. Щоб зробити роботу ще комфортнішою, ASUS інтегрує в екосистему ProArt ексклюзивне програмне забезпечення. Застосунок ProArt Creator Hub інтелектуально оптимізує системні ресурси для складних завдань, а інструменти MuseTree та StoryCube відкривають можливості AI-асистента для сучасного виробництва контенту.



Екосистема оптимізована для провідних творчих та AI-додатків. Крім партнерських рішень від Adobe, Goodnotes і GoPro Cloud, які пропонуються безкоштовно в комплекті з пристроями, оптимізовано понад 1000 програм та ігор з апаратним прискоренням від таких розробників, як Adobe, Blackmagic Design, Blender, Capcut, ComfyUI та OTOY. Це гарантує безперебійну роботу, високу продуктивність завдяки AI та передові методи реалізації проєктів у різних творчих дисциплінах.



Нові ноутбуки ProArt P16 та P14 на базі RTX Spark виконані в ультратонких і легких корпусах (модель ProArt P16 H7607 стала на 13% тоншою та на 16% легшою за попереднє покоління H7606) та обладнані містким акумулятором для тривалої автономної роботи. Виготовлені з використанням високоточного фрезерування на ЧПК-верстатах та інженерних рішень, орієнтованих на мобільність, ці ноутбуки поєднують у собі преміальну естетику та ефективне охолодження для виконання найскладніших творчих завдань у дорозі.



Ноутбуки оснащені дисплеями ASUS Lumina Pro OLED з точністю передачі кольору Delta E < 1, що гарантує бездоганну якість зображення для професійної роботи з кольором. Модель ProArt P16 підтримує роздільну здатність до 4K, частоту оновлення 120 Гц, адаптивну синхронізацію VRR та технологію NVIDIA G-Sync, тоді як ProArt P14 пропонує роздільну здатність до 3K для чіткого та плавного відтворення динамічного контенту. Завдяки яскравості до 1600 кд/м2 та антивідблисковому покриттю, екрани забезпечують чіткість під час професійного редагування, рендерингу та процесів із використанням AI.



Нові ноутбуки, доступні в кольорах Nano Black та Neo White, отримали оновлений дизайн, натхнений технологіями AI, з приємним на дотик покриттям, стійким до забруднень та відбитків пальців. Пристрої спроєктовані з використанням ультратонких систем охолодження, які підтримують ефективне відведення тепла, зберігаючи витончений профіль і малу вагу.



Серед переваг моделей слід зазначити високоємний акумулятор (до 99,9 Вт·год) для автономної роботи протягом усього дня; тачпад із точним тактильним відгуком; миттєва багатозадачність, оптимізована для професійних робочих процесів; розширені можливості операційної системи Windows завдяки інтеграції AI.



Модель ProArt Mini PC пропонує продуктивність AI на рівні 1 петафлопс в ультракомпактному пристрої, створеному для авторів контенту, розробників та ентузіастів сучасних технологій.



Спроєктований спеціально для ресурсомістких завдань генеративного AI та роботи з великими мовними моделями, ProArt Mini PC оснащений до 128 ГБ уніфікованої пам’яті з динамічним розподілом між системними та графічними ресурсами для максимальної ефективності обчислень.



Пристрій також отримав потужну систему охолодження, розраховану на відведення до 140 Вт тепла, що гарантує стабільну роботу під час тривалих навантажень, інтенсивної обробки AI та складного рендерингу. Попри компактний корпус із розмірами 150×150×51 мм, ProArt Mini PC пропонує широкі можливості підключення: Ethernet-порт 10 Гбіт/с, слот розширення M.2 PCIe Gen 5 x4, високошвидкісне масштабоване сховище даних.



Компактний дизайн ProArt Mini PC дозволяє авторам і розробникам розгортати потужні обчислювальні системи в умовах обмеженого простору студій, робочих станцій або периферійних AI-платформ (Edge AI).



Заявлено, найновіші ноутбуки та міні-ПК ProArt на базі NVIDIA RTX Spark є першими у світі комп’ютерами з Windows, які розроблені спеціально для роботи з персональними агентами. Творча екосистема ASUS охоплює монітори, материнські плати, корпуси, периферійні пристрої ProArt та програмне забезпечення для оптимізації AI-процесів у єдине рішення. Вона забезпечує інтеграцію апаратного й програмного забезпечення, підтримуючи творчі процеси на базі AI на кожному етапі - від зародження ідеї та створення контенту до рендерингу та фінального виробництва.



Нові моделі ProArt P16, P14 та ProArt Mini PC будуть продемонстровані під час виставки Computex 2026, а їхній продаж у деяких регіонах розпочнеться восени 2026 року. Додаткові технічні характеристики, конфігурації та інформація про доступність пристроїв у різних країнах будуть оголошені пізніше.

