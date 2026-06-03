ASUS представляє бізнес-ноутбук ExpertBook B5 Flip G2

3 июня 2026 г., 13:35

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Компанія ASUS оголосила про вихід нового ноутбука-трансформера серії ExpertBook, розробленого для бізнес-професіоналів, студентів та викладачів, які потребують максимальної гнучкості, високої продуктивності та надійного захисту даних. Створений на базі найновіших процесорів Intel Core Ultra Series 3 з інтегрованим нейропроцесором (NPU) продуктивністю до 18 TOPS та графікою Intel Graphics, цей ультралегкий пристрій поєднує можливості штучного інтелекту з преміальним та портативним алюмінієвим корпусом. Завдяки стилусу MPP 2.0 із функцією швидкого заряджання у вбудованому відсіку, двом камерам, модулю Wi-Fi 7, комплексній системі безпеки ASUS ExpertGuardian та надійності військового класу, підтвердженій тестуваннями за стандартом MIL-STD 810H, цей ноутбук адаптується до будь-яких сценаріїв використання - від роботи в офісі до навчання в аудиторії.



Новинка підлаштовується під будь-які завдання - роботу, навчання чи творчість - завдяки шарніру, що розкриває екран на 360°. Це дозволяє перемикатися між режимами ноутбука, планшета, стенда чи перегляду. Стилус стандарту MPP 2.0, який фіксується у вбудованому відсіку, робить створення нотаток та ескізів простим і зручним під час нарад чи лекцій. Спеціальний відсік у корпусі не лише захищає стилус від втрати, а й автоматично заряджає його: 15 секунд підзаряджання забезпечують до 60 хвилин автономної роботи аксесуара.



Преміальний алюмінієвий корпус у відтінку Gentle Gray поєднує легкість (1,34 кг) та ультратонкий профіль (14,9 мм), що робить цей пристрій максимально портативним. Для підключення периферійних пристроїв передбачено повний набір інтерфейсів: два порти Thunderbolt 4 USB-C (або USB 3.2 Gen 2 Type-C залежно від конфігурації), роз’єм HDMI 2.1, два порти USB 3.2 Type-A та комбінований аудіороз’єм. Слот Kensington Nano допомагає захистити ноутбук від фізичного викрадення.



Максимальна конфігурація пристрою включає процесор Intel Core Series 3 з модулем NPU (18 TOPS), що суттєво прискорює обробку даних за допомогою AI під час виконання складних робочих завдань. Завдяки оперативній пам’яті LPDDR5X обсягом до 32 ГБ та швидкісному твердотільному накопичувачу PCIe 4.0 місткістю до 1 ТБ, ноутбук забезпечує миттєвий відгук у багатозадачному режимі та надає достатньо місця для зберігання всіх необхідних файлів. Акумулятор місткістю до 63 Вт·год забезпечує цілий день автономної роботи, а технологія швидкого заряджання дозволяє залишатися продуктивним без вимушених перерв.



Ноутбук оснащений двома камерами для максимально гнучкої взаємодії. Фронтальна камера Full HD (1080p) з інфрачервоним сенсором створює чітке зображення під час відеоконференцій, тоді як додаткова 5-мегапіксельна камера дозволяє фотографувати документи або фіксувати події в режимах планшета чи перегляду. Обидва модулі оснащені механічною шторкою для захисту від небажаного спостереження.



Бездротовий модуль нового стандарту Wi-Fi 7 забезпечує швидкісне й стабільне з’єднання для онлайн-співпраці. Інтелектуальна аудіосистема з передовим алгоритмом шумозаглушення ASUS AI Noise-Canceling гарантує чисте й природне звучання голосу, відсікаючи всі сторонні звуки. Стереодинаміки з інтелектуальним підсилювачем (Smart Amplifier) і масив мікрофонів додатково покращують якість аудіо під час онлайн-нарад і презентацій.



14-дюймовий сенсорний дисплей NanoEdge із тонкою рамкою (екран займає 84% площі панелі) пропонує співвідношення сторін 16:10, яскравість до 400 кд/м² та 100% охоплення колірного простору sRGB. Сертифікація TÜV Rheinland підтверджує ефективний захист зору від шкідливого синього світла під час тривалої роботи.



Комплекс захисту ASUS ExpertGuardian пропонує інструменти безпеки корпоративного класу, зокрема BIOS стандарту NIST SP 800-193, технології Windows 11 Secured-core, автентифікацію FIDO2 та п’ять років гарантованих оновлень системи безпеки. Реалізована в ноутбуку архітектура безпеки на базі стандарту NIST SP 800-193 забезпечує захист BIOS від несанкціонованих змін, виявляє кібератаки та автоматично відновлює перевірену версію мікропрограми. Це мінімізує час простою та гарантує стабільність бізнес-процесів.



Додаткові засоби захисту включають:



- сканер відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення для швидкого входу в систему;

- дискретний криптопроцесор TPM 2.0 для апаратного шифрування конфіденційних даних;

- архітектура з подвійним BIOS, яка забезпечує автоматичне відновлення мікропрограми з резервної мікросхеми;

- сенсор відкриття корпусу, який попереджає про спроби стороннього втручання в апаратну частину.



Створений для інтенсивного щоденного використання, ноутбук відповідає вимогам американського військового стандарту надійності MIL-STD 810H та пройшов внутрішні тести ASUS. Вологозахищена клавіатура (витримує пролиття до 355 мл рідини), посилені екранні шарніри та роз’єми гарантують довговічність пристрою. Міжнародна гарантія терміном до 5 років забезпечує додатковий спокій для ІТ-департаментів компаній.



Для спрощення адміністрування парку техніки ASUS пропонує рішення ASUS Control Center та ASUS Image Maker, які дозволяють здійснювати швидке розгортання та централізоване керування пристроями.



Новий ноутбук розроблено з урахуванням екологічних вимог. Пристрій відповідає провідним світовим стандартам, зокрема EPEAT Gold Climate+, Energy Star 9.0 та TCO 10, а в його конструкції та пакованні використовуються перероблені матеріали, сертифіковані за екологічними стандартами FSC.



Завдяки високій міцності ноутбук має подовжений термін служби, що допомагає знизити обсяги електронних відходів. Послуги ASUS Carbon Partner Services допомагають організаціям компенсувати свій вуглецевий слід за допомогою перевірених екологічних кредитів, а цифровий паспорт продукту (ASUS Digital Product Passport) забезпечує повну прозорість даних про життєвий цикл пристрою для прийняття зважених рішень в ІТ-сфері.

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