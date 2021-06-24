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GlobalFoundries построит еще одну фабрику в Сингапуре

24 июня 2021 г., 12:44
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GlobalFoundries построит еще одну фабрику в Сингапуре

Один из крупнейших производителей полупроводников GlobalFoundries объявила о намерении построить новый завод в Сингапуре, чтобы удовлетворить беспрецедентный глобальный спрос на чипы.

По сообщению GlobalFoundries, новый объект будет построен в партнерстве с Советом по экономическому развитию Сингапура и при совместных инвестициях со стороны клиентов. По данным компании, в развитие будет вложено более 4 млрд долл.

«Наш новый объект в Сингапуре будет поддерживать быстрорастущие запросы в автомобильном секторе, сегменте 5G и защищенных устройств в рамках уже заключенных долгосрочных соглашений с клиентами», - говорится в заявлении генерального директора GlobalFoundries Тома Колфилда.

В виртуальной церемонии закладки фундамента завода приняли участие министр транспорта Сингапура С. Исваран, а также управляющий директор инвестиционной компании Mubadala и генеральный директор группы Халдун Халифа Аль Мубарак.

Mubadala, государственная инвестиционная компания Объединенных Арабских Эмиратов, фактически владеет GlobalFoundries.

GlobalFoundries уже располагает полупроводниковыми фабриками в США, Германии и Сингапуре. В числе ее заказчиков AMD, Qualcomm, Broadcom и еще несколько десятков крупных производителей компонент.

По данным TrendForce, компания TSMC, является крупнейшим в мире производителем полупроводников под заказ с долей 56%, за ней следуют Samsung (18%), UMC (7%) и GlobalFoundries (7%).

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