Western Digital выпустила накопитель второго поколения UFS 3.1

24 июня 2021 г., 13:25

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Корпорация Western Digital анонсировала выход второго поколения накопителя UFS 3.1 для смартфонов с поддержкой 5G.



Как отмечается, новый Western Digital iNAND MC EU551 обеспечивает высокопроизводительную систему хранения данных, необходимую для поддержки таких приложений, как камеры сверхвысокого разрешения, AR/VR, игры и видео в разрешении 8K.



IDC прогнозирует рост объемов поставок смартфонов с поддержкой 5G более 40% в 2021 году и до 69% к 2025 году. По мере расширения пропускной способности мобильных сетей и меньшего времени ожидания получения данных, iNAND от Western Digital обеспечивает их работу благодаря высокоскоростной и высокопроизводительной работе встроенного накопителя.



Мобильный накопитель iNAND MC EU551 — первый продукт, построенный на новой платформе Western Digital UFS 3.1, анонсированной 26 мая на мероприятии Flash Perspective. Благодаря использованию более быстрой NAND и контроллера, а также обновленного микропрограммного обеспечения, iNAND MC EU551 обеспечивает следующие улучшения по сравнению с предыдущим поколением:

• 100% повышение производительности произвольного чтения и до 40% при произвольной записи для поддержке смешанных нагрузок, таких как одновременная работа нескольких приложений.

• 90% улучшение последовательной записи, помогающей ускорять загрузку 5G и Wi-Fi 6. Это обеспечивает лучшую потоковую передачу мультимедийных файлов, таких как видео в разрешении 8K, а также повышает производительность таких приложений, как серийная съемка.

• 30% улучшение числа последовательных чтений, ускоряющее время загрузки и запуска приложений.



Устройство разработано в соответствии с техническими требованиями JEDEC UFS 3.1 и использует новейшую технологию Write Booster на основе SmartSLCTM 7-го поколения от Western Digital. А также поддерживает Host Performance Booster версии 2.0, сочетающего в себе последние технические достижения.



На данный момент проводится тестирование встроенного флэш-накопителя Western Digital iNAND MC EU551 UFS 3.1, выход которого запланирован на июль 2021 года. Накопитель будет доступен в вариантах 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

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