GIGABYTE представила серверы на чипах Arm для облачных и периферийных вычислений

29 ноября 2021 г., 11:05

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Компания GIGABYTE Technology обновила портфель серверов, добавив восемь новых систем на базе чипов Ampere Altra: G242-P33, G242- P34, R152-P31, R152-P32, R272-P31, R272-P32, R272-P33 и E252-P31.



Как отмечается, в стремлении предоставить ориентированные на клиента решения, производитель выпустил недорогие и энергоэффективные серверы, поддерживающие диски SATA. Платформа Ampere Altra, использующая в своей основе Arm, нацелена на облачные и периферийные рабочие нагрузки, когда наибольшее значение приобретает количество ядер, с обеспечением высокой масштабируемости, на фоне предсказуемой высокой производительности и энергоэффективности.



Представленные серверы являются однопроцессорными и построены на чипе Ampere Altra, они поддерживают шестнадцать модулей DIMM, имеют два слота M.2 (Gen4), два порта 1GbE и выделенный порт управления.



Модель G242-P33 предназначена для рабочих нагрузок, ориентированных на GPU, она оснащена двумя блоками питания 80+ Platinum, в то время как серверы серий R и E имеют БП в конфигурации — основной и резервный. Для дополнительной безопасности все эти серверы аппаратным решением доверительной загрузки (Root of Trust), которое предотвращает киберугрозы и гарантирует, что микропрограммное обеспечение не будет скомпрометировано.



Выбор экономичного контроллера SATA позволяет подключать все диски этого стандарта через OCP Mezzanine Card или слот расширения PCIe на материнских платах. Контроллер ввода-вывода в слотах PCIe и/или OCP не поддерживает диски SAS или технологию RAID, что было в предыдущих моделях.



Производитель также предоставляет консоль управления GIGABYTE Management Console (GMC) для управления сервером через веб-браузер. Кроме того, для загрузки доступно программное обеспечение GIGABYTE Server Management (GSM), которое позволяет управлять несколькими серверами без дополнительной платы за лицензию. По заявлению компании GMC и GSM позволяют сократить совокупную стоимость владения и затраты на обслуживание.

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